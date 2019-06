Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli soddisfatto della lettera dell’Italia all’Unione Europea perché ci sono segnali positivi per l’economia italiana e sono convinto che l’Europa rispetterà la nostra volontà di crescere tagliare le tasse ha detto il vicepremier Matteo Salvini non sono assolutamente preoccupato dalle reazioni di Bruxelles Anzi se riusciremo come sono convinto grazie al voto degli italiani ad abbassare le tasse torneremo ad essere un paese da uomini mascherati hanno dato fuoco a un mucchio di pneumatici piazzato davanti all’entrata dell’Ambasciata degli Stati Uniti nella capitale dell’Honduras e nell’ambito di una protesta in atto la tre settimane contro le riforme di sanità istruzione culminate in uno sciopero generale di 48 ore un’altra nube di fumo nero oscurato l’entrata dell’ambasciata prima che i soldati spegnessero leil cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera insieme a una donna di 53 anni per furto aggravato alla Rinascente di Piazza del Duomo a Milano stavo uscendo dal grande magazzino maglietta del valore di €1200 poi aveva tolto l’antitaccheggio ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita decina deve fermare l’erosione della sovranità di altri paesi il comportamento che ero sopra Nita delle altre nazioni semina la sfiducia nei confronti delle intenzioni della Cina deve finire Ha detto il capo del pentagono e non discorso se non so oggi allo shangri-la in corso a Singapore a tutti è garantito il diritto alle cure di immigrati Purtroppo il record additivi Cerca abbia lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini replicando al direttore di pediatria d’urgenza del Policlinico Sant’Orsola di Bologna che aveva parlato di effetti negativi del DL sicurezza sui minorenni immigrati e negato che ritorno di alcune malattie come TBC e scabbia si allegasbarchi di migranti non discuto adesso Davanti ai giornalisti Come si farà la Plata Acton progetto di flat Tax non è ancora arrivato a Palazzo Chigi così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde a chi a margine di un evento in Campidoglio ti chiede se sia favorevole a realizzare la tua tazza in deficiente come troppo cavolo lei che 5 Stelle ed è tutto Grazie dell’attenzione. Le prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa