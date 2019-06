Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno il ministro dell’economia Giovanni Tria inviato alla commissione dell’Unione Europea la lettera di risposta ai rilievi sul debito il vicepremier Matteo Salvini si dice soddisfatto perché spiega sono convinto che l’Europa rispetterà la nostra volontà di crescere e tagliare le tasse e 80 ottimismo riusciremo come sono convinta ad abbassarli e torneremo ad essere un paese stabile uno dei primi al mondo dove investire te ci diranno no Vedremo chi avrà la testa più dura mi risulta Per la cancellazione dei tagli alla spesa sociale l’unica cosa da tagliare sono le tasse più pazze voce della commissione da sapere che le conclusioni sul contenuto della lettera finiranno nelle analisi complessiva del bilancio Italia che sarà pubblicato mercoledì assieme alle raccomandazioni economiche il presidente Mattarella nel messaggio ai Prefetti In occasione della festa della Repubblica in vita rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioniaffrontare le paure prevenendo Pinta la violenza rifiuto delle regole La pluralità e diversità che la carta repubblicana voluto garantire il 10 e il presidente Mattarella vive nella lealtà e collaborazione tra lo Stato e le autonomie nella sinergia fra i livelli di governo nell’esercizio quotidiano dei principi di solidarietà e sussidiarietà finalizzati ad assicurarne l’unità della nazione insieme alle efficacia dell’azione pubblica la cronaca il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera a Milano insieme ad una donna di 53 anni per furto aggravato alla Rinascente di Piazza del Duomo stava uscendo la grande magazzino con zia magliette del valore di €1100 a cui aveva tolto l’antitaccheggio ma non la placchetta flessibile castronata l’uscita arrestato dalla polizia locale per il vincitore di Sanremo amici è Tale e Quale Show 34 anni Ieri sera siamo stati disposti gli arresti domiciliari Ester in chiusura gli Stati Uniti ritengono che la Corea del Nord rimanga una straordinaria Milazzo mantenendo L’impegno per gli sforzi sulla denuclearizzazione della penisola coreana il nord ha detto il capo del peneallo sangrila di Singapore si è avvicinata al punto in cui potrebbe raggiungere in modo credibile gli alleati regionali il territorio degli Stati Uniti le nostre forze più avanzate è tutto grazie per averci seguito le news torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa