Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 17:10

Roma Daily News radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano non ho mai avuto soldi regali o altri vantaggi ne ho mai barattato nei miei funzioni di magistrato non ho tremato contro nessuno C’era un clima avvelenato per autodifesa di Luca Palamara del Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati al centro dell’inchiesta di Perugia affidata a due interviste su Corriere della Sera e stampa sulla vicenda si riunirà il 15 giugno il comitato di coordinamento di unicost la corrente a cui appartengono due dei magistrati coinvolti nell’inchiesta che nel caso in piazza dovesse sfociare in un processo si costituirà parte civile a tutela dell’immagine del gruppo migranti attaccheranno il porto di Genova domani a metà mattina il pattugliatore della Marina Militare che giovedì scorso ha soccorso un gommone al largo delle Coste libiche con a bordo 100 migranti tra i quali 23 minori di 17 donne a Genova sarà allestito un presidio medico dopo i controlli migranti tra hanno smistatidestinazioni meteo Sardegna ferma il mio obiettivo è avere accordi con i paesi europei e con il Vaticano In modo tale che non ci sia solo un immigrato a carico e spese degli italiani che prosegue la visita di Papa Francesco in Romania il tuo secondo giorno ha celebrato la messa in un santuario alla cerimonia erano presenti il premier e come semplice Pellegrino il presidente dell’Ungheria del omelia Bergoglio ha invitato a lottare perché quelli che ieri erano rimasti in via diventino i protagonisti del domani non lasciarti rubare la fraternità dalle voci telefoni regali mentono la divisione la frammentazione in chiusura l’ultima notizia tre negozi che vendevano cannabis e sono stati sequestrati i carabinieri di Caserta che avete avuto un decreto d’urgenza di perquisizione e sequestro preventivo emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere titolari di negozi sono stati denunciati per che detenevano e disponevano per la vendita togliere resina e ho ottenuti dalla coltivazione della varietà di carne abiti che non rientra tra quelle ritenute legali e militari di Avellino invece sequestrato 72 confezioni di infiorescenze essiccate di cannabis Light in vendita in 11automatico il proprietario è stato denunciato Sulla scorta della recente sentenza della cassazione è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

