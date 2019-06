Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Ferrigno La Commissione Europea ha ricevuto la lettera di risposta dell’Italia rilievi sulle debito ne ha cominciato l’analisi lo faccio avere un portavoce della commissione in specificando che le conclusioni finiranno nelle analisi complessiva del bilancio vero chi la foto sul debito che sarà pubblicato mercoledì se riusciremo ad abbassare le tasse dice Matteo Salvini torneremo ad essere un paese è stabile e se ci diranno di no Vedremo chi avrà la testa più dura rimane suite averla cancellata dai tagli alla spesa sociale l’unica cosa da tagliare sono le tasse dice Zingaretti replica con un’ora Europea una figuraccia indegna e i Fermi di Agrigento notizie quel Prato la nave sea-watch che era stata al centro di un gatto sopra il magistratura il governo dopo lo sbarco lo scorso XVIII Maggio Lampedusa di 47 migranti salvati in acque libiche una volta conclusi gli accertamenti la nave potrà lasciare il porto di Licata che ti hanno ritenuto infattiresidenze probatorie attaccherà domani intanto nel porto di Genova il pattugliatore della Marina Militare che giovedì scorso su con su un gommone a Largo delle Coste libiche con 100 migranti a bordo sarà allestito un presidio medico dopo i controlli verranno smistati nelle varie destinazioni nuovo monito del capo dello Stato Sergio Mattarella La pluralità e diversità che la carta repubblicano ha voluto garantire Le parole del Presidente della Repubblica vive nella leale collaborazione stato e autonomia nella sinergia fra i livelli di governo nell’esercizio quotidiano di principi di solidarietà e sussidiarietà Mattarella lo dice ai Prefetti In occasione della festa della Repubblica Invitando a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni per tutto Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa