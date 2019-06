Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in questo sabato primo giugno Ora voglio recuperare la dignità in onore concentrarmi esclusivamente sulla difesa nel processo di fronte a tali infamanti accuse sono le parole dell’ex del Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati Luca Palamara per motivare la sua auto sospensione che prende Romano indagato per corruzione a Perugia sulla vicenda si riunirà il 15 giugno il comitato di coordinamento di unicost la corrente a cui appartengono I magistrati coinvolti che nel caso inchiesta dovesse sfociare in un processo si costituirà parte civile Salvini dichiara È urgente la riforma della Giustizia la cronaca il cantante Marco Carta è stata ieri sera insieme ad una donna di 53 anni per furto aggravato alla Rinascente di Piazza del Duomo a Milano stavo uscendo dal grande magazzino con te magliette del valore di €1200 a cui aveva tolto l’antitaccheggioma nulla perché ti apri simile che ha suonato all’uscita arrestato dalla polizia locale essere vincitore di Sanremo anni 70 e Quale Show 34 anni ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari e il coordinatore di avervi anche lo commenta sull’ilva la notizia che non fa notizia 300 bambini nati con malformazioni congenite tra il 2002 e 2015 a Taranto Come riportato nella valutazione del danno sanitario e poi te la storia che si ripete come accaduto nel 2012 non si rendono pubblici i dati dell’indagine dell’istituto superiore di sanità su Taranto che analizza fino all’anno 2018 per volere il governo ha deciso di non presentare a mangiare in un triangolo a luglio vero dopo le elezioni europee e la stessa cosa che fece con il ministro dell’ambiente clini quando attese sei mesi conclude l’esponente del re di Bonelli prima di presentare l’indagine aspettando la forma di l’autorizzazione aberrante all’ilva di chiusura lo sport tennis Fabio Fognini si è qualificata agli ottavi di finale del Roland Garros battendo in 47 lo spagnolo Roberto autistail calcio per la finale di questa sera Champions League tutta britannica in campo dalle 21 tottenham-liverpool è tutto grazie per averci seguito le mezzogiorno me la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa