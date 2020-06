Ultime Notizie Roma del 01-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora pareri discordanti tra i governatori italiani sulla riapertura delle regioni da dopodomani c’è un rischio ma va gestita afferma il ministro speranza che erano intanto decessi e malati clinicamente il coronavirus non esiste più è amica dopo l’affermazione di zangrillo del San Raffaele da oggi scaricabile imoni Attiva però ancora solo nelle regioni te oggi colloquio telefonico tra Di Maio il ministro degli Esteri Greco da Invia che a te ne ha deciso di riaprire solo in parte per l’Italia gli alzatori che arriveranno in Grecia da Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto dovranno Infatti stare in quarantena 7 giorni negativi 14 se poi dura la replica del governatore Veneto Zaia i greci non ci vedranno più nuova notte di proteste negli Stati Uniti dopo la morte dell’America anno Floyd a Opera di un agente bianco citato in tribunale per oggi il coprifuoco nellaWashington e altri 40 città Guardia Nazionale e mondiale è mobilitata in 15 stati venerdì scorso Trump è stato portato nel bunker della casa bianca per le proteste davanti presidenza americana riprese anche questa notte tra gli arresti a Manhattan anche Chiara De Blasio figlia del sindaco di New York il Brasile supera i 500.000 contagi da coronavirus Fiore 30.000 gli Stati Uniti inviano il paese sudamericano due milioni di dosi di idrossiclorochina in tutto in America Latina sono oltre un milione i casi di positività riscontrati finora il bilancio dei decessi al mondo per coronavirus in quota 370.000 Oggi conferenza stampa della MSC non c’era la volontà di offendere Salvini ha fermato alla mare in merito alle chat in cui l’ex consigliere del CSM scriveva una collega che l’allora Ministro dell’Interno andava attaccato non mi sono mai sentito il nipote dente aggiunto Palamara non potranno provenire né dal governo ed al parlamento i componenti laici del CSM secondo l’ultima bozza di riformaè morto per cause naturali New York all’età di 84 anni in Cristo SLA di Mirror l’artista bulgaro newyorkese che hai impacchettato in mente di mezzo mondo comprese le mura aureliane a Roma la sua ultima opera in Italia era stata nel 2016 la famosa passerella sul lago d’Iseo deflating Tears e dovrebbe essere ufficializzato oggi il calendario per la ripresa della Serie A di calcio si prospettano 10 match pomeridiani su 124 tutti nel weekend e alle 17:15 oltre metà delle partite si disputeranno alle 21:30 è una cinquantina 19:15 nessuna squadra giocherà più di due volte in più la tastiera al 11 giugno invece la riga con il verbi di Siviglia Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta ancora poi lavoro di una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa