Ultime Notizie Roma del 01-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’omicidio di Minneapolis protesta davanti alla Casa Bianca migliaia di dimostranti davanti alla Casa Bianca prima del coprifuoco a New York arrestata la figlia del sindaco Bill de Blasio durante una protesta a Manhattan fase 2 polemiche sulla riapertura diverse regioni contrari al via libera decisione giusta Secondo il sindaco di Milano per Santelli in Calabria è l’unico rischio perché arriva ingrassare ma campagna toscana Apri non ho più prudenza sarebbe stato opportuno a boccia dice i provvedimenti restrittivi verranno in cognati e c’è questa nuova polemica tra esperti sul coronavirus FAD scooter e la frase di zangrillo clinicamente non esiste più dice Locatelli assoluto sconcerto per le sue parole richeldi no a messaggi fuorvianti la Sottosegretario alla salute zampa un messaggioche rischia di confondere gli italiani è morto a New York Christoph la dirò l’autore di deflating Tears la grande installazione sul lago d’Iseo nel 2016 e quanto si legge in una nota pubblicata sul sito dello scultore bulgaro statunitense l’artista aveva 84 anni ha impacchettato i monumenti di mezzo mondo incluse le mura aureliane di e andiamo a cambiare argomento Andiamo nella casa bianca Trump è stato portato in un bunker degenti del Secret Service hanno portato il presidente americano nel mio bunker sotterraneo della casa bianca per quasi un’ora venerdì sera quando la protesta per la morte di George Floyd fiera infiammata davanti alla presidenza americana lo scrive il New York Times citando una conoscenza diretta delle pisodio non è chiaro Se anche Melania il figlio Baron siano stati Condotti nel bunker con lui E questa era l’ultima notizia a voi tutti ancora da Curio di una buona giornata e un buon pranzoti ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa