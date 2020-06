Ultime Notizie Roma del 01-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio Andiamo in apertura Minneapolis altro notte di proteste dopo la morte di George Floyd coprifuoco pure a Washington manifestazione e tafferugli in diverse città americane oggi la gente incriminato per la morte dell’uomo afroamericano dovrebbe comparire in tribunale disordini anche davanti alla Casa Bianca New York tra gli arrestati Ci sarebbe anche la figlia del sindaco De Blasio scendiamo un po’ vedere il caso è la situazione delle coronavirus in Italia news sui contagi regioni ancora divisi a 48 ore dalla riapertura restano discord campi i pareri dei governatori italiani sulle riaperture da dopodomani il ministro speranza dice c’è un rischio ma va gestito calano Intanto i decessi malati polemiche per le frasi di zangrillo delRaffaele secondo cui clinicamente il coronavirus non esiste più da oggi è scaricabile anche la prima un iperattivo solo nelle regioni del test tra meno di 48 ore Dunque riaprono le regioni Ma i pareri dei governatori sono discordanti c’è un rischio ma va gestito dice il ministro speranza che erano in tanti decessi i malati Morti nelle ultime 24 ore sono stati 75 portando il totale delle vittime a 3415 i casi totali sono invece 233019 polemica dopo l’affermazione del primario del San Raffaele zangrillo Secondo voi clinicamente il coronavirus non esiste più e da oggi secondo quanto riferisce l’ANSA sarà scaricabile lacrimoni Attiva però ancora solo nelle regioni test a te ne mette 4 regioni d’Italia in quarantena Di Maio oggi sente l’omologo Greco autorizza gli dice non ci vedranno più copia Quindi la polemica sulle frasi del direttore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano un mese fasentivamo epidemiology temere tra fine mese inizio giugno nuovo andata in realtà dal punto di vista clinico il virus Non esiste più dura la risposta del comitato tecnico scientifico del governo parole così superficiali e fuorvianti sono decisamente pericolose in un momento così critico E parlavamo Allora della Grecia che dal 15 giugno ti arriva nel paese l’Emilia Romagna Lombardia Piemonte Veneto sarà sottoposto al tampone messi in isolamento di 7 giorni se negativo al covid 19 di 14 se è positivo il ministro speranza atteggiamenti punitivi ingiustificati l’ira di Zaia non siamo degli appestati sappiano che non ci vedono più è prevista una telefonata Tra Di Maio il ministro degli Esteri di Atene ben vias ancora coronavirus si porta in Brasile dove sono oltre 500 mila le persone contagiate numero inferiore sono gli Stati Uniti contagi sono 500 14849 16402 quali regisnelle ultime 24 ore i morti sono stati 480 che portano il totale delle vittime della pandemia 29314 al quarto posto dopo Stati Uniti Regno Unito Italia l’America Latina tutta in piena quando la coronavirus ha superato nelle ultime 24 ore la barriera di un milione di conteggiati raggiungendo un milione 10279 casi confermati di cui 51216 morti preoccupante la situazione in Perù seconda nazione più contagiata alla Regione dopo il Brasile con 164476 casi 4506 morti e noi per il momento ci fermiamo ancora qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare

