Ultime Notizie Roma del 01-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli il nuovo coronavirus clinicamente non esiste più è terrorizzare il paese qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilità a sostenere che il sarscov2 abbia cambiato molto perdendo molta della sua virulenza è Alberto zangrillo direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano parole del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del comitato tecnico scientifico Franco Locatelli accoglie con assoluto concerto è grande soffrire ed anche per il Sottosegretario alla salute Sandra Zampa è un messaggio sbagliato che rischia di confondere in italiani nuova notte di proteste negli Stati Uniti dopo la morte della americano George Floyd ha citato in tribunale per oggi il coprifuoco in 40 città con la Guardia Nazionale mobilitata 15 stati ha New York invasa da migliaia di meletra gli arrestati di sabato c’è stata anche Chiara De Blasio figlia del sindaco della città il CDA della Cattolica Assicurazioni riunitosi ieri per esaminare la lettera dell’IVA diceva immediati interventi di patrimonializzazione ha preso doverosamente atto delle indicazioni arrivate dalle autorità di vigilanza pertanto ha dato mandato alla Management e di stare un piano nei tempi richiesti al fine di rafforzare la solvibilità del gruppo a cui è stato chiesto Tra l’altro di procedere a un aumento di capitale da 500 milioni di euro entro fine settembre avvio di settimana in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund è che segna 190 punti due in meno di venerdì sera e rendimento del titolo decennale italiano e al 1,47% a partire dal 15 giugno i voli internazionali saranno ammessi negli aeroporti Greci di Atene e Salonicco Ma se l’aereo proviene da uno degli aeroporti dell’elenco dellead alto rischio stilato dall’agenzia Europea per la sicurezza aerea che per l’Italia sono Emilia Romagna Lombardia Piemonte e Veneto i passeggeri saranno sottoposti a un test all’arrivo se negativo il passeggero ti metterai in auto quarantena per 7 giorni se positivo la quarantena Sara di 14 giorni lo si legge sul sito dell’ambasciata in diretta credo che il suo gesto sia molto bello essere il giorno della festa della Repubblica nel comune simbolo dell’epidemia Perché da lì parti tutto credo che sia un messaggio di speranza di fiducia e di vicinanza di tutto il paese nei confronti di chi ha sofferto così tanto così la presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato a Radio Padania della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Codogno nel Lodigiano domani 2 giugno ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alle prossime volte

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa