Ultime Notizie Roma del 01-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli da oggi probabilmente dal primo pomeriggio l’app limoni sarà disponibile su Ovi Store e potrà essere scaricata gratuitamente da tutti gli italiani sui propri smartphone la sperimentazione invece partirà ufficialmente il 3 giugno in quattro regioni Puglia Abruzzo Marche e Liguria più che una sperimentazione si tratterà di un test di pochi giorni forse una settimana per provare le funzionalità dell’app spiega Pierluigi lopalco epidemiologo a capo della Task Force è pugliese per l’emergenza coronavirus qualche quota di rischio va presa altrimenti non riaprire mai lo ha detto Stefano Bonaccini presidente dell’Emilia Romagna e della conferenza delle regioni ospite di Omnibus su La7 mi pare che dopo il 4 maggio quando tornarono al lavoromilioni di persone la curva continuato a spendere dopo la riapertura del 18 maggio proprio in questi giorni si può fare una valutazione e si prova a ripartire non posso Certamente provare sentimenti negativi verso la Sardegna il mio me ne ricorderò Comunque ho sbagliato nella forma era rivolto alla politica Sarda così il sindaco di Milano Giuseppe sala ha fatto il papà per la frase rivolta al governatore della Sardegna che voleva sottoporre a test i turisti provenienti dalle Lombardia e da Milano sala ha postato su Instagram una foto de la barca a vela che teneva prima di venderla proprio in Sardegna dopo la lunga chiusura a causa del coronavirus in Finlandia Norvegia da oggi i bar hanno riaperto i battenti sebbene con nuove linee guida per il distanziamento e con orari più brevi di 10000 bar e ristoranti finlandesi chiusi dalla 4 aprile possono ammettere solo metà dei clienti abituali che dovranno sedersi almentre non sono ammessi Buffetti All Service almeno fino alla fine di ottobre secondo i dati raccolti da assaeroporti in tre mesi gli aeroporti italiani hanno perso 5 milioni di passeggeri e quanto si legge in una nota dell’associazione che riunisce gli scali italiani con il presidente Fabrizio palenzona Chi ha firma i correttivi al via al rilancio le due che saranno inserite nel DL semplificazioni ai prossimi dpcm secondo le ultime occasioni per garantire la mobilità del paese ripristinare i collegamenti con l’Europa e il mondo e conservare migliaia di posti di lavoro non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione il danno sarebbe irrecuperabile ha concluso ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alla prossima news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa