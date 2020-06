Ultime Notizie Roma del 01-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta ascarelli un uomo è stato ucciso durante la protesta per Giorgio Floyd dell’afroamericano morto durante l’arresto a Minneapolis secondo quanto riportato dai media americani sei qua Ibis IBS l’uomo è morto dopo che la polizia e la Guardia Nazionale del Kentucky hanno risposto al fuoco per disperdere la folla il capo della polizia non chiarisce chi abbia sparato il colpo fatale le autorità non hanno per ora è rilasciato neanche informazioni sulla vittima a poco più di 2 settimane Dagli esami di maturità la nomina dei presidenti delle commissioni degli esami di maturità si presenta problematiche almeno in Alcune regioni in particolare le defezioni sono forti in Lombardia Dove timori di contagioda parte dei docenti sono ancora forti mancano a livello nazionale un po’ meno del 10% delle nomine dei presidenti di commissione ed è necessario intervenire con urgenza e sul nuovo decreto scuola sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF entro il 6 giugno dovrebbe essere approvato alla Camera dei Deputati sembra che sia blindatissimo Comunque come hai detto abbiamo ribadito o come richiesta alcuni emendamenti vediamo se ci sono ancora dei Mati mi sono convinti che comunque il decreto scuola così come stato approvato non risolverà il problema del precariato non risolverà anche il problema della partenza in sicurezza delle scuole Ecco perché continuiamo con lo stato di agitazione e contestualmente siamo pronti a impugnare il bando nella misura in cui è al concorso straordinario non ammetterà tutti perchéè un concorso straordinario lo ribadiamo qualcosa sul diario che deve andare Finalmente il medico di quei precari che da anni insegna nella nella pubblica amministrazione scolastica Su questo siamo fermi siamo convinti che te la politica continua a dare risposte dovrà essere un giudice scrivere la parola fine per ripristinare un diritto per negato un diritto alla stabilizzazione del personale precario docente nella scuola italiana di febbre emorragica da virus ebola è stata dichiarata nel nord ovest del Congo con 4 morti L’ho detto il della sanità di Kinshasa ci sono quattro persone decedute ha detto in conferenza stampa Domani festa della Repubblica sentiamo il commento di Giulio bacio XI giurista ex magistrato presidente di democrazia nelle regole il 2 giugno del 1946Finalmente anche della popolazione femminile di rinunciare la malattia riparare la Repubblica e di eleggere un’assemblea Costituente che dici che se le regole del gioco andiamo allora a rileggere della carta nella versione oggi alla domanda su come si articola La Repubblica che l’articolo 5 principio fondamentale riconosce una e indivisibile dell’articolo 114 alla cui stregua essa repubblica.it tuita dai comuni dalle province dalle città metropolitane dalle regioni e dallo Stato poi all’articolo 120 ciascuna regione italiana Oltre a non poter istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro Comunque parte del territorio nazionale non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo La libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioniViva le cuffie allora viva L’unità nazionale di là dal momento in cui lo stato lo consentirà la possibilità di circolare liberamente tra le regioni festa doppia per tutti Certo dimenticare di attivare tutti e ciascuno Una buona dose di prudenza e correggi perché anche ciascuno di noi è la Repubblica poche regole chiare dalla redazione Buon pomeriggio appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa