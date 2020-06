Ultime Notizie Roma del 01-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano per legno pomeriggio di oggi l’App immuni è disponibile sugli Store e potrà essere scaricata gratuitamente da tutti gli italiani sui propri smartphone la sperimentazione Partirà il 3 giugno in quattro regioni Puglia Abruzzo Marche Liguria un test di pochi giorni per provare le funzionalità sia gallants a Pierluigi lopalco epidemiologo a capo della Task Force pugliese per l’emergenza il debutto è segnato dal giallo tu una campagna di virus informatici la struttura del governo che si occupa di Cyber sicurezza ha reso noto infatti che con il pretesto di far scaricare un file denominato in Munich diffuso un virus che prende in ostaggio i dispositivi e poi chiede un riscatto con una mail che invita a cliccare su un sito fasullo che imita quello della federazione Ordine dei farmacisti italiani quindi attenzione polemiche tra Sardegna e Lombardia Se non dovesse raggiungere unLisa con il governo sul passaporto sanitario 23 giugno la Sardegna è pronta ad attivare un altro sistema di controlli che prevede la registrazione dei Passeggeri e l’ingresso su una piattaforma e la compilazione di un questionario che serve per avere contezza dove concentrare i maggiori controlli sono le parole del governatore Solinas tu la questione il batterista con il sindaco di Milano sala non posso provare sentimenti negativi verso la Sardegna il mio me ne ricorderò Comunque era sbagliato la forma Mari volta la politica Sarda spiega il primo cittadino di Milano l’economia con le riaperture di maggio la produzione industriale italiana Recupera Ma resta lontana dai livelli di un anno fa nel secondo trimestre attesa diminuire di un quarto rispetto al primo che quanto indica il Centro Studi di Confindustria rilevando che in maggio La produzione è diminuita del 33,8% rispetto ad un anno prima dopo il meno 44,3% rilevato in aprile sempre nel confronto hanno l’ultima notizia in chiusura Secondo i dati raccolti da aeroporti in tre mesi gli aeroporti italiani hanno perso 45 milioni di passeggeri e quanto si legge in una nota dell’associazione che riunisce gli scali italianipresidente Fabrizio palenzona che afferma i correttivi al Decreto rilancio alle misure che saranno inserite nel decreto semplificazioni i prossimi dpcm sono le ultime occasioni per garantire la mobilità del paese pettinare i collegamenti con l’Europa e il mondo e conservare migliaia di posti di lavoro non possiamo lasciarci sfuggire concludi questa occasione il danno sarebbe irrecuperabile è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa