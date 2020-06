Ultime Notizie Roma del 01-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i prezzi sono particolarmente vantaggiosi per i paesi come l’Italia che normalmente hanno tassi di interesse più alti quando vanno a raccogliere i soldi sul mercato sono le parole del commissario Ué all’economia Gentiloni secondo il quale sul clan forse ci saranno lievi correzioni ma non sostanziali con i concerti saranno difficili e dobbiamo rispettare la legittimità delle diverse posizioni Ma sono fiducioso che la discussione non Mineral l’architettura dell’edificio negli Stati Uniti 9 notte di proteste dopo la morte dell’attore americano Floyd è opera di un agente Bianco a Minneapolis coprifuoco Washington e in altre 40 città Guardia Nazionale mobilità in 15 stati tafferugli davanti alla Casa Bianca trampa rilancia lo slogan della Destra ordine lgn Reagan e minaccia di schierare l’esercito cose 2500 gli arresti durante il weekend anche Chiara De Blasio pigliasindaco di New York 2 attacco da Pechino che definisce il razzismo una malattia cronica della società americana in Italia in chiusura l’indice piccole e medie imprese manifatturiere risalito a maggio a 45,4 punti dal livello di 31,1 di aprile il dato rilevato in base al sondaggio per direttori D’Acquisto è maggiore delle previsioni degli economisti 36,8 ma rimane ancora ovviamente tutte livello di 50 a maggio di un anno fa l’indice 49,7 un’analisi di con trasporto Confcommercio su dati di marzo e Aprile indica 1,8 miliardi di fatturato persi dai una di natalità che supera il 30% allo stesso periodo del 2019 per gli italiani dell’autotrasporto è tutto grazie per averci seguito le muse Saturn ma la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa