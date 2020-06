Ultime Notizie Roma del 01-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il bilancio relativo 19 in Italia sono solo 178 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore il dato più basso in assoluto dall’inizio dell’epidemia turno in netto calo anche i nuovi contagiati in Lombardia che le registra solo 50 i morti sono 60 un nuovo calo vigoriti invece aumentano in 24 ore di 848 unità in calo di malati per le persone attualmente positive è stato pari a 700 unità l’economia i prestiti sono particolarmente vantaggiosi per i paesi come l’Italia che normalmente hanno tassi di interesse più alti quando vanno a raccogliere i soldi sul mercato tu le parole del commissario Ué Gentiloni triplano forse ci saranno lievi correzioni ma non sostanziali con i dolcetti saranno difficili e dobbiamo rispettare la legittimità delle diverse posizioni Ma sono fiducioso che la discussione non Mineral architettura The Ladyandiamo negli Stati Uniti nuova notte di proteste dopo la morte dell’attore americano Floyd è opera di un agente Bianco a Minneapolis coprifuoco a Washington e in altre 40 città Guardia Nazionale è mobilitata in 15 stati fatti con i tappeti lunghi davanti alla Casa Bianca trampa rilancia lo slogan della Destra ordine nel Reagan e minaccia di schierare l’esercito oltre 2500 gli arresti durante il weekend anche Chiara De Blasio figlia del sindaco di New York 2 attacco da Pechino che definisce il razzismo una malattia cronica della società americana in Italia in chiusura l’indice piccole e medie imprese manifatturiere risalito a maggio a 45,4 punti da di 31,1 di aprile il dato rilevato in base al sondaggio fra i direttori di acquisto è maggiore delle previsioni degli economisti 36,8 ma rimane ancora Ovviamente tutti livello di 50 a maggio di un anno fa c’era 49,7 un’analisi di con trasporto Confcommercio su dati di marzo e Aprile indica 1,8 miliardi di fatturato persi e una di natalità che supera il 30% allo stesso periodo del due Mila e diciannoveimprese italiane dell’autotrasporto è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa