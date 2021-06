Ultime Notizie Roma del 01-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale martedì primo giugno Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid in apertura niente tavolate al ristorante Il limite di 4 persone il resta sia in zona gialla Ma anche in bianco e la nota che arriva dal Ministero della Salute che precisa le linee guida sulle riaperture io Ministero occorre Dunque ai ripari dopo l’interpretazione da liberi tutti nel dpcm in vigore fino al 31 luglio anche per le visite ad amici o parenti resta in vigore il limite di 4 persone più eventuali figli minorenni intanto Scoppia un caso Sardegna dove l’ordinanza del governatore Solinas che fissa i paletti per chi riapre le sale al chiuso ha mandato in crisi i ristoratori anche per le difficoltà a farsi carico delle misurazioni legge una persona ogni 20 metri cubi d’aria è un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5 per ristoratori scoppia la rabbia difficilissimo interpretare seguire queste disposizioni e le premere Mariooggi ha espresso le sue considerazioni è la prima volta che esco da Roma da quando la pandemia cominciato ad attenuarsi ha detto quello che si percepisce un sollievo un entusiasmo una voglia non solo di ricominciare ma di sprigionare le forze produttive e imprenditoriali che compito del governo per queste tutte le realtà produttive ha proseguito a creare un ambiente dove le infrastrutture tu non migliori la promozione fatta bene dove ci si sente parte della società per investire e guardare al futuro Quindi l’economia il primo trimestre del 2021 si è chiuso in crescita per l’Italia l’Istat ha ribaltato le Stime delle 30 aprile che indicavano un calo congiunturale dello 0,4% Da quando per il periodo gennaio-marzo un aumento del PIL dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti vaccini commissario per l’emergenza Francesco figliolo inaugurale della sede di Confindustria Roma stiamo distribuendo 3,5 milioni di Spider che ci daranno modo di partire a giugno dice aggiungendo questo mese daremo la spallata al Giro sull’arrivo di oltre 20 milioni di dosi di ottimismo anche da parte del ministro della Salute Roberto SperanzaNon dobbiamo sprecare questa crisi sottolinea Dobbiamo assumere impegni per il futuro di questo paese questo significa difendere il Servizio Sanitario Nazionale po’ tutte le forze chiudere la stagione dei tagli aprire a una di grandi investimenti Abbiamo la possibilità concludi speranza di trasformare una crisi in una grande opportunità di ripartenza è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e attorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa