Ultime Notizie Roma del 01-06-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina e un’apertura nel 98o giorno di guerra a fare notizia all’editoriale pubblicato sul New York Times a firma di Joe biden il presidente degli Stati Uniti annunciato l’invio a chi è più di sistemi missilistici più avanzati si tratterebbe di missili spiegano fonti dell’amministrazione americana con una gittata di 80 km non siamo incoraggiando o consentendo a Luca di colpire oltre i suoi confini si affretta a spiegarmi biden e nel suo editoriale non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia noi cerchiamo un conflitto tra nato e Russia con tu non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo finché Washington ai nostri alleati non saranno attaccati non saremo direttamente coinvolti in questo conflittospider-man e inviando truppe americane a combattere in Ucraina nei attaccando le forze russe Mosca tramite il viceministro degli Esteri ha fatto sapere di valutare l’iniziativa degli Stati Uniti in modo estremamente negativo intanto anche la Germania promette nuovi aiuti militari in un intervento al bundestag il primo ministro olaf ha parlato di un moderno sistema di difesa contraerea Putin e non deve vincere non vincerà i mondiali che l’Ucraina apposta difendersi le parole del cancelliere pagina covid si avvicina la scadenza del 15 giugno data in cui cessano gli obblighi in vigore sull’uso della mascherina sulla carta dal 16 giugno Italia dirà dirà dispositivi di protezione al chiuso tranne che sui banchi di scuola ma il governo potrebbe anche decidere di intervenire prorogare i diretti decisi in nota ancora aperto sembra quello dei mezzi di trasporto dove l’obbligo potrebbe durare come negli ospedali e nelle strutture sanitarie tu la scuola sembra non esserci più dubbi nonostante aumentino le pressioni per liberare i ragazzi dalla mascherina almeno in occasione dell’esame di maturità l’ipotesi di una modificaquelli attuali dal covid al Vaiolo delle scimmie sono passate tre settimane da quando le autorità sanitarie pubbliche hanno confermato un primo caso nel Regno Unito da allora sono emersi più di 400 confermato o sospetto in almeno 20 Nazioni non africane tra cui Canada Portogallo Spagna e Regno Unito il più grande focolaio mai registrata al di fuori dell’ Africa la situazione mette in allerta Gli scienziati perché il virus ti ha messo interpolazioni pratichi più paesi e non esiste un legame evidente è stato dimesso il paziente di 32 anni di Arezzo rientrato da una vacanza alle isole Canarie risultato positivo il giorno 20 maggio scorso dopo un ricovero 11 giorni l’uomo ha lasciato l’ospedale San Donato è rientrato al proprio domicilio ti faccio già stato dimesso in buone condizioni durante la degenza non ha avuto complicanze Intanto è stato identificato il primo caso in Friuli via Giulia mi piace un uomo di 33 anni la regione Europea dello MS rimane il epicentro dell’epidemia il potenziale di ulteriore trasmissione in Europa e altrove durante l’estate è levato avverte l’organizzazionedella sanità nei prossimi mesi molte delle decine di festival grandi feste in programma forniscono ulteriori contesti in cui Potrebbe verificarsi un amplificazione offrono anche potenti opportunità per impegnarsi con persone giovani sessualmente attive per aumentare la consapevolezza e rafforzare così la protezione individuale della comunità scrive lo MS era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa