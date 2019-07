Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberto Frascarelli crollo del ponte ha comportato la mancata restituzione di un bene la custodia la concessione aveva affidato ad Autostrade per l’Italia che era tenuta restituirlo si configura un grave inadempimento che consente la revoca unilaterale della concessione è questa quanto si apprende la sintesi a cui è giunta la relazione della commissione sul ponte Morandi fine centinaia stanno manifestando Hong Kong contro la controversa legge sulle tradizioni in Cina nel giorno del 22esimo Anniversario del passaggio dell’ ex colonia britannica da Londra a Pechino nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative dove c’è questa mattina una cerimonia dell’alzabandiera ci sono statimonti della polizia in tenuta antisommossa è tornata usare lo spray al peperoncino per allontanare la sola nel pomeriggio ha preso una manifestazione con una grande partecipazione Campus candidato indipendente di area centro-destra il nuovo sindaco di Sassari nel ballottaggio per le comunali e l’ex senatore ed ex consigliere regionale organel 56,2% delle preferenze cercando di oltre 10 punti lo sfidante di centro-sinistra Mariano brianda che si ferma al 43,7% nuovo scontro sulla vicenda Sea Watch traber e Roma il presidente tedesco critiche al resto della comandante Può darsi che ci sia una legislazione italiana su quando una nave può entrare in porto e quando no E può anche essere che ci siano reati relativi agli atti amministrativi o reati penali Tuttavia ha detto alla zdf L’Italia non è uno statoè al centro dell’Unione Europea è uno stato fondatore dell’Unione Europea ed è per questo che ci aspettiamo che fronti un caso del genere in modo diverso in corso il vertice straordinario dei leader dell’Unione Europea per trovare una soluzione alla difficile partita delle nomine per i posti chiave delle istituzioni europee prima dell’incontro sono stati frenetici altri incontri Dari nati per negoziare sulle proposte di legge Popolare tedesco Weber avrebbe rinunciato a guidare la Commissione Europea ha fatto di essere eletto alla Presidenza del Parlamento Europeo una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio di ieri nella laguna di Venezia la vittima si trovava con altre persone il tre in particolare a bordo di un barchino che secondo le prime informazioni ha urtato una Brico la causa della violenza dell’urto La ragazza è stata proiettata fuori ed è morta durante il trasporto in ospedale un incendioproporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di ieri a circa 600 metri di altitudine sopra Cortina d’Ampezzo Belluno tra la Croda de r’ancona e nuovi segnalazione è giunta ad alcune persone che avevano sentito provenire un forte boato e poi avevano visto alzarsi il fumo di un incendio ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento

