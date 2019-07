Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta per almeno 31 persone sono morte al 37 sono rimaste ferite nello schianto di un mini bus precipitato in una gola nel cashmere controllato dall’India il mezzo precipitato oggi da una strada di montagna dell’Himalaya non affrontava una curva ed è rotolato giù in un burrone profondo 150 metri che costeggia un ruscello roccioso l’autobus sia schiantato sulle rocce spaccandosi in diversi pezzi quindi alle strade più pericolose del mondo con circa 150000 morti e 470000 feriti ogni anno la maggior parte degli incidenti sono imputabili a una guida storico a strade ma gestite veicoli vai tutti due persone sono state condotte in carcere è una posta agli arresti domiciliari dalla polizia di stato di catania per estorsione e truffa aggravatauomo che avrebbe versato cospicue somme di denaro una donna conosciuta online che si fingeva innamorata di lui e bisognosa di soldi le indagini erano state avviate dalla polizia postale dopo una denuncia della vittima agli investigatori ha detto di essere stato adescato un anno prima su Facebook sono falso profilo di una donna avvenente con la quale aveva iniziato ad avere una relazione sentimentale distanza dalla finta innamorata che gli aveva detto di essere residente in Germania ma di volersi trasferire in Sicilia gli aveva raccontato di essere la protagonista di Una storia di sofferenze drammi familiari riuscendo a ottenere ricostruisce la polizia postale di Catania cospicue somme di denaro dalla persona adescata concessionaria stanno manifestando Kong contro la controversa legge sulle tradizioni in Cina nel del 22esimo Anniversario del passaggio dell’ex Colonia britannica da Londra Pechino delle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative siete tenuta la cerimonia dell’alzabandierasono stati scontri della polizia in tenuta antisommossa è tornata usare lo spray al peperoncino per allontanare Lapolla nel pomeriggio l’attesa una manifestazione con una grande partecipazione bollino rosso nel weekend di luglio sulla rete viaria italiane traffico molto intenso il venerdì sono le previsioni per il traffico elaborate da viabilità Italia in vista degli spostamenti verso le località turistiche anche di Tito dai verso altri paesi nel calendario ci sono anche i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo nel dettaglio sabato 6 13:20 circolazione vietata dalle 16 sabato 27 dalle 8 alle 22 tutte le domeniche dalle 7 alle 22 venerdì 26 luglio dalle 16 alle 22 paura nel mondo del calcio femminile è Young Boys Club Svizzero di Berna annunciare che la tua centrocampista Floriana Ismajli risulta scomparsa da sabato dopo un bagno nel lago di Como la polizia continua le sue ricerche ai comunilo Young Boys siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che andrà per email sono partiti dalla Campania i saldi estivi ed oggi è la volta della Sicilia domani della Basilicata è da sabato 6 luglio lo shopping scontato sarà possibile anche nelle restanti regioni italiane Secondo le Stime dell’ufficio studi di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di €230 circa €100 pro capite per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro ed è tutto Grazie dell’attenzione prendiamo appuntamento alle prossime news

