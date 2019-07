Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio dopo più di 12 ore di trattative non stop al Consiglio Europeo i leader dei 28 paesi europei Sono ancora alla ricerca di un accordo sul nome del successore di Jean Claude junker alla guida della commissione europea per il rinnovo dei titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni europee e stanno sul nome del socialista simran sostenuto dalla Merkel che va in pressing sul pipì e secondo fonti diplomatiche d’accordo sulla pacchetto delle nomine per i posti chiave delle istituzioni europee ancora molto complicato la candidatura di tira mangiare sul tavolo di neve ma ci sono una decina di capi di stato e di governo contrari non esco sono con te in mattinata per il premier Conte non sembra avere un consenso unanime difficile capire se ha la maggioranza Carola rakete la comandante della TV oggi è partita da Lampedusa diretta da Agrigentoaccompagnata da una motovedetta della Guardia di Finanza alle 15:30 in tribunale si svolgerà l’interrogatorio nel corso dell’udienza di convalida del resto il procuratore di Agrigento Luigi patronaggio il tuo viso e Salvatore Vella è il Gloria Andreoli hanno chiesto la convalida dell’arresto di reati contestati sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra Resistenza violenza contro nave da guerra in navigazione in zone vietate i PM chiedono solo il divieto di fraine provincia di Agrigento il centro-destra vince nei ballottaggi in Sardegna Nanni Campus candidato indipendente via centro-destra il nuovo sindaco di Sassari nel ballottaggio per le comunali lex senatore ed ex consigliere regionale ottenuto il 56,2% delle preferenze staccando di oltre 10 punti lo sfidante di centro-sinistra Mariano brianda che si è fermato il 43,7% è ammesso la sconfitta vittoria del centro-destra anche nel secondo ballottaggio previsto in Sardegna Monserrato con la riconferma Ormai certa del sindaco uscente Tommaso Locci Ma trionfare in questa tornata è stata soprattutto la pensione con la fluenza ferma ad appena il 40,9%direttori voltiamo pagina il leader nordcoreano Kim jong-un è il presidente americano Donald Trump hanno avuto un incontro storico nella zona demilitarizzata tra le due coree concordando di riavviare il dialogo sulla denuclearizzazione quanto sostengono i media di Pyongyang che danno ampia copertura di fatti avvenuti ieri al villaggio di pan zoom Fever hanno deciso di tenere stretti contatti in futuro mentre il Rodano Simon voce partito di lavoratori pubblica più di 30 foto immortalare i solidi rapporti tra i due leader che questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa