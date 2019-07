Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla Gabriella Luigi in studio il tasso di disoccupazione maggio è sceso il 99 percento 0,2 punti percentuali in meno rispetto ad aprile lo rileva l’Istat si tratta del valore più basso dal febbraio del 1012 per la prima volta da oltre 7 anni il tasso di disoccupazione perde così la doppia cifra in calo anche la disoccupazione giovanile tra i 15 21 anni che ha toccato il 30 e mezzo per cento lo zar 7% in meno rispetto ad aprire i disoccupati sono scesi a poco più di due milioni e mezzo 192000 in meno dell’anno precedente risulta invece in crescita la stima degli occupati è il tasso di occupazione salito al 59% il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche Ovvero la 1977 non c’è intesa tra i leader dei 28fai sul nome del successore di Jean Claude junker alla guida della commissione europea e per il rinnovo dei titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni europee e stallo in particolare sul nome del socialista TIM sostenuto dalla Merkel e che avrebbe raccolto la contrarietà di 11 paesi secondo fonti diplomatiche l’accordo sul pacchetto delle nomine molto complicato domani nuovo vertice Lara che te la comandante della Swatch è partita da Lampedusa diretto ad Agrigento accompagnata da una motovedetta della Guardia di Finanza alle 15:30 in tribunale si svolgerà l’interrogatorio del corso dell’udienza di convalida del suo arresto il procuratore di Agrigento Luigi patronaggio e il suo Beach Salvatore bella con il PM Gloria Andreoli hanno chiesto la convalida dell’arresto del divieto di dimora in provincia di Agrigento Intanto oggi inizia il servizio di pattugliamento misto per il controllo del territorio al confine tra Italia e Slovenia per arginare il flusso di arrivi legali in Friuli Venezia Giulia dalil presidente della Camera fico attacca non è costruendo muri che si gestisce il fenomeno migratorio chiede sanzioni per i paesi che non ricordo che hanno immigrati il leader nordcoreano Kim jong-un ed il presidente americano Donald Trump hanno avuto un incontro storico nella zona demilitarizzata al confine tra le due coree concordando di riavviare il dialogo sulla denuclearizzazione Questo è quanto sostengono i media di Pyongyang che danno ampia copertura dei fatti avvenuti ieri al villaggio di il leader hanno deciso di tenere stretti contatti in futuro riporta la gni è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa