Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì primo luglio in studio Giuliano terrigno Come ottenere sulle nomine al vertice delle istituzioni Ue il Presidente del Consiglio Europeo Tosca sospeso la riunione ha convocato un nuovo incontro domani mattina a Bruxelles manca L’intesa fra il 28 sul nome del successore di junker alla guida della punizione per il quale era in pole position e socialista olandese timermans sostenuto dalla Merkel su di lui però si sarebbe manifestata la contrarietà d11t tra cui l’Italia può dare conto tutto il gruppo di visegrad è un paese tuo militare potrebbe portare tensione nel futuro ha detto la cancelliera tedesca Merkel mentre il presidente francese Macron ha parlato di fallimento dell’Europa andiamo a Genova nuovo video girato dall’azienda Ferro Metal far vedere da vicino i momenti del crollo di Ponte Morandi lo scorso 14 agosto dalle immagini si vede la sommità della pila 9 che si staccasubito dopo una forte raffica di vento e a quel punto l’intera struttura si sarebbe girata su se stessa piegandosi secondo gli investigatori sarebbe la prova regina che dimostra quale parte della struttura abbia ceduto per gli avvocati da autostrada immagini non chiariscono le cause del crollo delle prossimo 8 luglio per il terzo anniversario della sua visita a Lampedusa Papa Francesco celebrerà una messa San Pietro per I migranti lo Annuncia il direttore della sala stampa Vat Alessandro Gisotti spiegando che la celebrazione parteciperanno circa 250 persone tra migranti rifugiati e quanti si sono impegnati per salvare la loro vita la comandante della Sea Watch 3 Carola racchette sarà interrogata in nel pomeriggio ad Agrigento nell’ambito dell’udienza di convalida del suo arresto il padre e spero in un intervento del governo tedesco nella vicenda Enzo dice che la pressione internazionale sul Governo italiano farà la differenza economia in chiusura il tasso di disoccupazione a maggio è sceso al 9,9% 0,2 punti percentuali in meno rispetto ad aprire tu la lista si tratta del valore più basso dal febbraio del 2012una volta 97 anni il tasso di disoccupazione perde così la doppia cifra in caso anche la disoccupazione giovanile 15 21 anni che ha toccato il 30,5% meno 0,7 % risulta invece in crescita la stima degli occupati più 67000 sul mese precedente il tasso di occupazione è salito al 59% valore più alto dal 1977 esultano Matteo Salvini e Luigi Di Maio avanti così grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa