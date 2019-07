Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ines Giuliano Ferrigno crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta solo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo a Vienna la domanda di un giornalista ho studiato dopo un colloquio con il presidente van der beek intanto alla riunione della commissione Sud Italia è slittata dopo il rinvio a domani del vertice Ue probabilmente a mercoledì il capo dello Stato ha parlato anche della vicenda Sea Watch chiedendo di abbassare tutti i toni e confermando la notizia mai in discussione con la Germania quanto è l’accusa La Capitana tedesca della si sprecano la racchetta inquilino chiede la scarcerazione I magistrati sono autonomi ho fiducia spiega Mattarella nelle loro decisioni l’economia italiana non decolla le sue condizioni sono rimaste deboli nel secondo trimestre si profila un andamento negativo per la produzione industriale attesa in calo di 0,7% nonostanterecupero I maggio giugno la firma Centro Studi di Confindustria sottolineando che appena lizzato adat assiso cani alti solo nel nostro paese che l’export e moderatamente positivo gli investimenti impressioni consuma in un accelerano felice studi Confindustria si addensano nubi sullo scenario internazionale manca la programmazione di una politica economica credibile in grado di dare fiducia investitori lavoratori e imprese di essere superato il limite stabilito dall’accordo sul nucleare di 300 kg di Uranio arricchito lo riferisce l’agenzia Simi ufficiale false citando fonti informate Sentiamoci prima di chiudere ad Hong Kong perché un corteo con migliaia e da lì si sta marciando nel centro della città lungo nt02 manifestando contro la legge sulle spedizione in Cina proprio nel giorno del 22 di l’anniversario del ritorno dell’ex Colonia da Londra alla sovranità di un piccolo numero di manifestanti intorno al parlamento di Hong Kong E riuscire a entrare nel compound raggiungendo l’edificio centrale riporta il South China morning post secondo cui la polizia Ha iniziato la prima voltala bandiera rossa Red Alert che comporta l’ordine di evacuazione immediata e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa