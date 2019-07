Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione che in studio dopo alcune ore di assedio intorno al parlamento di Hong Kong alcuni manifestanti e sono entrati nell’edificio Hanno occupato l’aula al governo li accusa è venuta tua violenza estrema e la tizia minaccia l’uso della forza per sgomberare l’edificio intanto lungo corteo Pacifico ha riempito le strade dell’ex Colonia alla mobilitazione lanciata dalla Civil Human Right front Hanno aderito 550000 persone secondo gli organizzatori solo 190.000 per la polizia considerando le proteste del 9 e del 16 giugno sono scesa in piazza oltre 3 milioni di persone su una popolazione di 7 milioni e mezzo si parla quindi di metà paese in piazza nel mirino sempre la legge sulle tradizioni in Cina se tenuto in un’aula presidiatale forze dell’ordine al secondo piano del Tribunale di Agrigento l’udienza di convalida dell’arresto della capitale della Sea Watch 3 Carola in uomini della Guardia di Finanza e della capitaneria di porto della Digos presente anche un interprete Carol è stata per un po’ nella stanza attigua con interrogatorio con i suoi legali la signora rachete agito in uno stato di necessità e non aveva alcuna intenzione di usare violenza nei confronti degli uomini delle Fiamme Gialle hanno detto i suoi difensori per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invece la procedura di infrazione non ha ragione non ha ragione di essere aperta a posto così avviene alla domanda di un giornalista austriaco dopo un colloquio con il presidente van der bellen la connessione sull’Italia è slittata dopo il rinvio a domani del vertice europeo probabilmente a mercoledì il capo dello Stato ha parlato anche della vicenda Sea Watch chiedendo di abbassare tutti i Toni ha confermato l’amicizia ma in discussione con la Germania è sempre in Europa fumata nera sulle nomine aldell’Unione Europea al Presidente del Consiglio tuska convocato nuovo incontro per domattina manca L’intesa sul nome del successore di junker alla guida della commissione europea in pole position in list olandese timmermans è sostenuto dalla Merkel e contro di lui però 11 paesi tra cui l’Italia chiusura concorso DSGA termina tre prove preselettive ha raggiunto la sufficienza per molti candidati non è bastato ad accedere agli scritti nonostante alcuni di loro svolgano già la professione a tutti gli effetti difetto Da individuarsi probabilmente nelle regole del concorso stesso e parla niente Si ventila la possibilità di ricorsi Marcello Pacifico presidente di Anes è una lotta che ci doveva essere la prova che le preselettive non funzionano così bene non funzionano così bene perché comunque servono per smaltireè un numero di candidati per mercatini scritti Però in molti Katia volte le mettono da parte i cantanti che già qualcuno questo lavoro per esempio in questi anni il ruolo di facente funzione DSGA prova preselettiva e non si comprende come ti è possibile misurare il merito e quindi riteniamo che come ha perso la sufficienza Chi è che funziona sia collegato a volte il numero dei posti banditi per continuare a farmi stare meglio adesso che abbiamo aperto quindi si stanno rivolgendo una settimana decisiva poi ci presenterà ricorsoarticoli per conseguire il successo presente console 35 la loro procedura concorsuale redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa