Ultime Notizie Roma del 01-07-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì primo luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio riprende oggi il confronto della maggioranza sul decreto semplificazioni ci sono probabilità che arriveremo un test innovativo ha detto il vice segretario del PD Andrea Orlando con te Prova a riannodare i fili della maggioranza si va verso lo stralcio dal testo della norma sul condono telefonata tra ponte Angela Merkel in vista della Presidenza tedesca dell’Unione Europea al centro i ricoveri Found terza riunione al Viminale 3 lamorgese ed esponenti di maggioranza sulle modifiche decreti Salvini Mauri c’è la volontà condivisa di andare oltre i rilievi del Colle intervenendo in profondità per azzerare gli effetti negativi l’Unione Europea riapre da oggi le frontiere esterne 15 paesi terzi anche alla Cina soggetta la conferma della reciprocità fuori invece gli Stati Uniti la lista verrà aggiornata ogni 2 settimane in base all’ andamento dei contagi Italia resta cauta e mantiene la quarantena per tutti ci deveniente da paesi extra Schengen ira di Trump che pensa una rappresaglia Ma rischia di trovarsi isolato mentre fa o ci avverte che gli Stati Uniti rischiano 100 mila nuovi casi al giorno Elena e Diego i 12 anni uccisi dal papà nella casa di vacanze di marmo nelle chiese sono stati strangolati a mani nude dal padre Mario presti prima di suicidarsi per conferma arriva da l’autopsia sul corpo della ragazzina gli esami tossicologici diranno se le giovani vittime prima sono state affidate dopo il nulla osta del magistrato ci saranno i funerali il segretario di stato americano Mike Pompeo ha minacciato rappresaglie degli Stati Uniti dopo quello che ha definito un triste giorno per un Kong inseguita l’approvazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale Ma la governatrice lama sottolinea che la norma non intacca autonomia di Hong Kong è il più importante sui legami bilaterali la pandemia da coronavirus continua a dilagare in America Latina dove nelle ultime 24 ore contagi hanno raggiunto quota 2 milioni 576463 m morti116190 9 senza grandi novità e la Brasile Continua a guidare la classifica nella regione con un ritmo abbastanza sostenuto Anche se ora stabilizzato sia dei contagiati sia di morti che sono 9594 seguono il Perù e il Cile il superbollo non sta al 110% per garantire l’efficienza mente energetico si allarga si potrà chiedere per le seconde case villette a schiera incluse e anche per il terzo settore incentivi anche per chi demolisce e ricostruisce la propria abitazione è un passo avanti l’assegno unico universale per i figli per interventi sul lavoro anche la nuova proroga della cassa integrazione covid del divieto di licenziamenti svolta storiche Mississipi il governatore repubblicano ha firmato la legge che Cancella i simboli confederati dalla storica bandiera dello Stato erano Stati Uniti in cui figurano gli emblemi che in passato veniva considerato razzista e Lega Pro pressione dell’epoca della schiavitù Questo è un nuovo giorno per il Mississippi esultano i promotorinon conosce che la vittoria la Juventus di Maurizio sarri che anche Ferraris conquista i tre punti per il sesto successo consecutivo tenendo a distanza di 4 punti la Lazio il Genoa regge un tempo prima di crollare sotto i colpi dei Campionissimi bianconeri di dalla Ronaldo e cozza che inventano tre gol da applausi rispondendo con il solo pinamonti stasera in campo Bologna Cagliari Inter Brescia Fiorentina Sassuolo Verona Parma Lecce Samp Spal Milan ed è tutto per questa edizione buon proseguimento di ascolto e appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa