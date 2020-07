Ultime Notizie Roma del 01-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio l’Unione Europea riapre da oggi le sue frontiere esterne 15 paesi terzi con previsto aggiornamento della lista ogni due settimane i governi dei 27 hanno provato Infatti un elenco di paesi la cui situazione epidemiologica legata al covid-19 considerata sufficientemente sicura la competenza sulla riapertura dei Confini resta comunque in mano a ciascuno Stato membro è quella di Bruxelles è solo un indicazione orientativa e non vincolante e giuridicamente Italia votato a favore mentre secondo alcune fonti Svezia e Polonia si sarebbero astenuti 14 tonnellate di anfetamine Circa 84 milioni di pasticche con il logo Kappa gonna nota come la droga dell’isis sulla droga della Giada è il più grande sequestro A livello mondiale di questo tipo di sostanze quello messo a Segno nel porto di Salerno o dal gruppo investigazioni criminalità organizzata dalla guardia di finanza di Napolidecreto di perquisizione emesso dalla Procura di Napoli direzione Distrettuale Antimafia al termine di lunghe e complesse indagini su un’organizzazione cono proiezioni internazionali la droga per un valore di mercato di oltre un miliardo di euro era nascosta in cilindri di carta per uso industriale all’interno di tre container contenente anche macchinari come noto l’isis finanze le proprie attività anche soprattutto con il traffico di droghe sui prodotti in gran parte in ferie diventata per questo motivo negli ultimi anni il primo produttore mondiale di anfetamine la polizia di Hong Kong ha eseguito il primo arresto in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale dopo la sua entrata in vigore si tratta di secondo i media locali che possedeva una bandiera della un Kong indipendente a caso su eBay dove attesa a breve una manifestazione non autorizzata la polizia nel frattempo ha usato per la prima volta anche la nuova bandiera Viola che vale Monica non pesanti che utilizzano bandiere striscioni legali o che scandiscono cori e slogan che esprimono propositi di Secessione o sovversione la situazione aggiornata innel mondo per covid-19 diffusi dal Ministero della Salute torna a salire il numero delle vittime nella giornata di ieri 23 contro i 6 di lunedì il totale dei miei di 34767 decessi le borse cinesi invece aprono la seduta in territorio positivo l’indice kompo tipi di Shanghai Segna un rialzo dello 0 22% a 2991,18 punti mentre quello di scienze ne sale dello 0,8% 80986 95 chiusi i listini di Hong Kong dove oggi ricorre 23esimo anniversario e della restituzione dei territori della sovranità a quella cinese ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa