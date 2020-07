Ultime Notizie Roma del 01-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la pulizia di seguito il primo arresto in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale dopo la sembrate in vigore si tratta di un uomo secondo i media locali che possedeva una bandiera della Hong Kong e indipendente a caso su eBay dove attesa a breve una manifestazione non autorizzata la pulizia nel frattempo ha usato per la prima volta anche la nuova bandiera Viola che vale come monito ai manifestanti che utilizzano bandiere striscioni regali o che scandiscono cori e slogan che esprimono propositi di Secessione o sovversione la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nel porto di Salerno un ingente quantitativo di droga 14 tonnellate di anfetamina 84 milioni di pasticche con logo che ha prodotto in Siria dell’isis per finanziare il terrorismo il valore della droga trovate Laricchia mangiare in tre container è stato stimato in oltre un miliardo di euro la droga era stata nascosta in cilindri di carta per uso industriale macchinari costruititale da Impedire di scanner di individuare il contenuto il carthago non spiega una nota della Guardia di Finanza di Napoli viene smerciato in tutto il Medio Oriente diffuso sia tra i combattenti per inibire paure dolore sia tra i civili perché non fa sentire la fatica questa sostanza stupefacente ricomparsa nei covi dei terroristi come ad esempio nel attacco al bataclan di Parigi nel 2015 ed è perciò stata soprannominata la droga dell’ la droga dell’Asia i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Enna stanno inseguendo nel territorio nazionale in Germania una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale procura di a carico di 46 indagati accusati di associazione di tipo mafioso associazione finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti estorsioni corruzione aggravata dall’aver favorito ad Associazione mafiosa e detenzioni di armi da fuoco contestualmente in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre €1000000 riprende oggi il confronto della maggioranza sul decreto semplificazioni ci sono probabilità che arriveremoinnovativa detto il vice segretario PD Andrea Orlando con te Prova a riannodare i fili della maggioranza si va verso lo stralcio dal testo della norma sul condono telefonata Tra con te anche la merce in vista della Presidenza tedesca dell’Unione 6 a sempre in recovery Fund per la riunione liminale tra lamorgese l’esponente della maggioranza sulle modifiche decreti Salvini l’Unione Europea riapre da oggi le frontiere esterne e 15 paesi testi anche alla Cina soggetta la conferma della reciprocità fuori invece gli Stati Uniti la lista verrà aggiornata ogni 2 settimane in base all’andamento dei montaggi Italia resta cauta e mantiene la quarantena per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen che pensa una rappresaglia Ma rischia di trovarsi isolato mentre pausa Beppe che gli Stati Uniti rischiano 100 mila nuovi casi al giorno Elena Diego i tuoi 12 anni uccisi da papà nella casa di vacanze di marmo nelle case sono stati strangolati a mani nude dal padre Mario Presti che poi si è suicidato La conferma arriva da l’autopsia sul corpo della ragazzina gli esami tossicologici diranno per le giovani vittime prima sono state sedopo il nulla osta del magistrato ci saranno i funerali lavandino da coronavirus continua a dilagare in America Latina dove nelle ultime 24 ore contagi hanno raggiunto quota 2 milioni 576420 morti sonora 116 1199 senza grandi novità in Brasile Continua a guidare la classifica nella regione con un ritmo abbastanza sostenuto Anche se ora stabilizzato se li conteggiati sia dei morti che sono 50 9594 sicuro il Perù e il Cile il super bonus Al 110% per garantire l’efficienza mento energetico si allarga si potrà chiedere per le seconde case villette a incluse varrà anche per il terzo settore incentivi anche per chi demolisce e ricostruisce la propria abitazione fa un passo avanti da sogno unico universale per i figli degli interventi sul lavoro anche la nuova proroga della cassa integrazione e del divieto di licenziamento ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa