Ultime Notizie Roma del 01-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono tanta mila 366 le domande di regolarizzazione presentate nel primo mese della procedura partita il primo giugno 69721 già perfezionato e 10645 in corso di lavorazione l’andatura delle ricette in forma il Viminale in costante crescita e lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta 88% delle domande già perfezionati e di quelli in lavorazione Lombardia prima per le richieste presentate per il lavoro domestico di assistenza alla persona Hai la campagna per quello agricolo la procedura terminerà il 15 agosto è stato condannato a 30 anni di carcere seide megachat processato a Torino con l’accusa di aver sgozzato il giovane Sono Leo il 23 febbraio 2019 mentre camminava sul lungo po la sentenza è stata pronunciata dopo il rito abbreviato megachat dopo essere consegnato ai Carabinieri disse di aver voluto sfogare una situazione di disagio interioreche aggiunse che non conosceva la vittima Caritas ha assistito nei mesi più difficili della pandemia da marzo a maggio quasi 450000 persone di cui 61,6 % italiane di queste il 34% sono i nuovi poveri per persone che per la prima volta si sono rivolte alla Caritas tra le risposte alle richieste 90-2000 famiglia in difficoltà hanno avuto accesso a Fondi diocesani oltre tremila famiglie hanno usufruito di attività di supporto per la didattica a distanza lo smart Working 537 piccole imprese hanno ricevuto un sostegno da Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nel porto di Salerno ingente quantitativo di droga 14 tonnellate di anfetamine 84 milioni di pasticche con logo capcom prodotto in Siria dall’isis per finanziare il terrorismo il valore della droga trovata dalle Fiamme Gialle infrequent è stato stimato in oltre un miliardo di euro la droga era stata nascosta in cilindri di carta per uso industriale macchinari costruiti in maniera tale da Impedire di scanner di individuare il contenuto il cappellone ricomparso nei covi dei terroristiattacco al bataclan di Parigi nel 2015 ed è perciò stata soprannominata la droga dell’isis la droga dell’Asia ed i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Enna a farne seguendo nel territorio nazionale in una misura cautelare emesso dal gip del tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale procura Distrettuale carico di 46 indagati accusati di associazione di tipo mafioso associazione finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti estorsioni corruzione aggravata dall’aver favorito L’associazione mafiosa e detenzione di armi da fuoco la polizia di Hong Kong esibito finora vario titolo più di 33 spia che è su eBay con addebiti che va dalla manifestazione legata alla violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale fino al ostacolo al rispetto delle leggi al possesso di armi offensive lo si apprende dai social media delle forze dell’ordine che nel pomeriggio anno del primo arresto in base alla legge sulla sicurezza nazionale un uomo in possesso di una bandiera dei Longhi indipendente negli Stati Uniti hanno registrato ieri 41556 nuovi casi di coronavirus e 336errori dei cessi e quanto emerge Dal conteggio della John Hopkins University Movida ti portano il bilancio complessivo di contagio a quota due milioni 600 33538 è quello dei morti e 127 425 lavanderia continua a dilagare in America Latina dove nelle ultime 24 ore contagi hanno raggiunto quota 2 milioni 560 6463 mentre i morti sono ora 116190 il Brasile Continua a guidare la classifica nella regione con un ritmo sostenuto Anche se ora stabilizzato sia dei contagiati siete morti che sono 59590 quattro le vittime l’ex produttore cinematografico Erwin Stein già condannato a 23 anni di prigione per aggressione sessuale avranno a disposizione un fondo di risarcimento per un totale di circa 19 milioni di dollari l’anno concordato i legali dell’ex boss di miramax con la procura di New York fondo di 18 milioni 870 $5000 sarà distribuito non solo tra le donne che hanno subito abusi sessualitra le ex dipendenti della weinstein Company che hanno vissuto in un ambiente di lavoro ostile hanno subito molestie sessuali sono state discriminate sul luogo di lavoro ed è tutto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa