Ultime Notizie Roma del 01-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dal redazione mercoledì primo luglio in studio piano Ferrigno migranti in apertura sono 80.000 366 le domande di regolarizzazione presentate nel primo mese della procedura partita il primo giugno 69721 già perfezionati 10645 in corso di lavorazione saldatura delle richieste in forma il Viminale è in costante crescita lavoro domestica di assistenza alla persona rappresenta lo 88% delle domande già confezionate 71411 e il 76% di quelli in lavorazione 8116 Lombardia prima per le richieste presentate per il lavoro domestico e di assistenza alla persona per quello agricolo la procedura terminerà il 15 agosto della Caritas assistito nei mesi più difficili della pandemia da marzo a maggio quasi 450000 persone di cui 61,6 % ItaliaQuesto è il 34% sono nuovi poveri Cioè persone che per la prima volta si sono rivolte alla Caritas tra le risposte alle richieste 90-2000 famiglia in difficoltà hanno avuto accesso a Fondi diocesani Oltre 3000 fa mi hanno usufruito di attività di supporto per la didattica a distanza e lo smart Working 537 piccole imprese hanno ricevuto un sostegno la cronaca la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nel porto di Salerno un’ ingente quantitativo di droga 14 tonnellate di amfetamine 84 milioni di plastica con il logo captagon al prodotto in Siria dall’isis per finanziare il terrorismo il valore della droga trovata dalle già dentro il container è stato stimato in oltre un miliardo di euro la droga era stata nascosta in cilindri di carta per uso industriale macchinari costruiti in maniera tale da impedire agli scanner di individuare il contenuto il caffè è ricomparso nei covi del terroristi come nella TAC alla bataclan di Parigi nel 2015 ed è perciò stata soprannominata la droga dell’isis o la droga della jihad in chiusura un’ultima notizia emergenzacapito gli Stati Uniti hanno registrato ieri 41556 nuovi casi e 337 ulteriori decessi e quanto emerge Dal conteggio della John Hopkins University nuovi dati portano il bilancio conto dei contatti a quota 2 milioni 636 mila 538 e quello di Piacenza 27425 la pandemia continua di lager in America Latina dove nelle ultime 24 ore di contagio raggiunto quota 2 milioni 576463 meno 19 a 100 16199 il Brasile Continua a guidare la classifica nella regione con un ritmo sostenuto anche se stabilizzato sia dei contagiati siete morti che sono 59594 è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa