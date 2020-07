Ultime Notizie Roma del 01-07-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura sono migliaia i manifestanti che ha Hong Kong si sono radunati a casa di Hay Day per protestare contro la nuova legge sulla sicurezza nazionale in posta dalla Cina la tensione è salita al punto che la polizia ritornata usare i cannoni ad acqua le cartucce urticanti e proiettili di gomma per disperdere la folla Ferretti eseguiti sono più di 80 secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine sui social media un agente è stato ferito torniamo in Europa Georg Ratzinger il fratello di papa Benedetto XVI è morto oggi a Ratisbona ne danno notizia alcuni media tedeschi per quella bimba aveva 96 anni ed era malato da tempo il papà e me li aveva fatto visita 200 anni fa arrivando in Germania il 18 giugno e dagli il suo addio i due fratelli erano sempre rimasti in stretto contatto parliamo di scuola Nessuno ha mai affermato che la didattica digitale passavosostituire la didattica in presenza la configurazione concettuale concreto dell’attività distanza rappresenta una sfida e al contempo un’opportunità complementare alla didattica in presenza sono le parole della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina durante l’audizione in commissione cultura al Senato ultime notizie in chiusura comincia con il segno meno la stagione estiva 2020 sia a causa del covid-19 che deve avverse condizioni atmosferiche secondo il sindacato italiano balneari aderenti a fipe-confcommercio le presente rispetto allo stesso periodo del 2019 sono in calo in tutte le regioni che perdite più gravi in Sardegna meno 80 % nel Lazio e Molise meno 75 % in Campania e Basilicata meno 70% è molto meglio in Friuli Venezia Giulia meno 65% in Sicilia a meno 60 Calabria meno 55% tenete Abruzzo meno 50% è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa