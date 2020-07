Ultime Notizie Roma del 01-07-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in apertura parliamo di emigranti precisamente nelle domande di regolarizzazione sono 80.000 366 quelle presentate nel primo mese della procedura partita il primo giugno 69721 già perfezionati e 10645 in corso di lavorazione l’andatura delle richieste in forma il Viminale è in costante crescita il lavoro domestico e di assistenza alla persona presente al 88% delle domande già perfezionato il 61 mila 411 e il 76% di quelli lavorazione 8116 Lombardia prima per le richieste presentate nel lavoro domestico e di assistenza alla persona e la campagna per quella agricolo la procedura terminerà il 15 agosto l’economia Nel 2020 il fatturato delle imprese calerebbe di circa il 7% dopo avere ristagnato nel9 con una pressione concentrata nel primo semestre me lo 25,8% e quanto si legge nel indagine sulle imprese industriali e dei servizi condotta dalla banca d’Italia tra fine gennaio e metà maggio La contrazione parte per le imprese operanti nel commercio nel comparto alberghiero della ristorazione meno 37,5 % in quello del tessile abbigliamento Pelli e calzature meno 32,2 % la contrazione di occupazione attesa Nel 2020 pari al 1,3% è molto contenute in confronto a quella attesa delle vendite presumibilmente a causa dell’ ampio ricorso alla cassa integrazione guadagni andiamo negli Stati Uniti le vittime del produttore cinematografico Western già condannato a 23 anni di prigione per aggressione sessuale avranno a disposizione un fondo di risarcimento per un totale di circa 19 milioni di dollari vanno concordati legali di box di miramax con la procura di New York il fondo 18 milioni 875 mila dollari tra distribuito non solo tra le donne che hanno subito abusi sessuali da parte di westel ma anche tra le exla Question Company che hanno vissuto in un ambiente di lavoro ostile hanno subito molestie sessuali e sono state discriminate sul luogo di lavoro è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

