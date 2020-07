Ultime Notizie Roma del 01-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione aeroporto di Linate Milano riaprirà dal 13 luglio quanto si apprende il Ministero dei Trasporti ha inviato comunicazione allena si tratta di un’apertura in anticipo rispetto alla data del 15 luglio prevista nel decreto del ministero dello scorso XV Giugno Intanto in 110 casi di polmonite non classificabili registrati tra novembre e gennaio all’ospedale di Alzano in provincia di Bergamo potrebbero non avere relazione con il coronavirus nessuno dei casi di polmonite registrati tra ottobre e gennaio in Veneto 3000 Ha evidenziato la presenza del covid-19 Andrea crisanti professore di microbiologia e microbiologia clinica a Padova consulente del PM di Bergamo che indagano sulla gestione dell’emergenza coronavirus la stessa ats Bergamo escluso con discretala presenza del virus chi * 1 ormai migliaia i manifestanti che ha Hong Kong si sono radunati a caso su eBay per protestare contro la nuova legge sulla sicurezza nazionale in posta dalla cena arresti eseguiti sono più di 180 secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine sui social media e mentre Londra accusa la cena ti grave violazione degli accordi Boris Johnson ha confermato la camera dei comuni del governo britannico di facilitare il regime dei visti verso gli abitanti di Hong Kong dotati dello status di British overseas andiamo negli Stati Uniti la popolarità di Donald Trump tra gli elettori americani in caduta Lì secondo l’ultima rilevazione È crollata al 39% dal 41 di inizio giugno con 59% degli intervistati ha affermato di non approvare l’operato del presidente soprattutto sul fronte della gestione della tra un po’ intanto annunciato che metterà il veto sulla legge autorizzazione difesa che conterà l’emendamento della senatrice them Elizabeth Warren citata col nomignolo dispregiativo di Pocahontasa cambiare il nome alle basi intitolati al Generali confederati è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa