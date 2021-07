Ultime Notizie Roma del 01-07-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano primo piano l’organizzazione Mondiale della sanità Ha dichiarato che casino dopo hanno ricominciato ad aumentare dopo due mesi di calore che c’è il rischio di una nuova Ondata A meno che non rimaniamo disciplinati scorsa settimana il numero di contagi aumentato di 10 % a casa di una mente di viaggi assembramenti allentamento delle restrizioni ha detto il direttore regionale dovrebbe essere per l’Europa questo sviluppo ha sottolineato ancora arriva nell’ambito di una città in rapida evoluzione con la variante Delta che preoccupa in un’area nella quale nonostante i notevoli sforzi degli Stati membri milioni di persone non sono ancora vaccinate più in basso europeo certificato digitale cavi delle simbolo di Un’Europa aperta e sicura che si sta aprendo con cautela mettendo al primo posto la tutela della salute dei nostri cittadini lo dice la presidente della commissione europea Ursula von der leyen 21 stati membri oltre Norvegia Islanda Liechtensteingià iniziato a rilasciare certificati prima della scadenza la stragrande maggioranza degli Stati membri dell’UE già collegata al sistema del Green pass ed è pronta a rilasciare per verificare i certificati e sono già stati insieme dati più di 200 milioni la politica il ministro Luigi Di Maio si è recato questa mattina a casa di Giuseppe Conte nel centro di Roma per incontrare l’ex premier all’uscita non ha rilasciato dichiarazioni Nello scontro interno al movimento con te non retrocede il mio progetto politico avanti dicevo lettera nel cassetto per la contrarietà di una persona sola Intanto i senatori del MoVimento 5 Stelle chiedono di esaminare il nuovo sto tute lavorato dall’ex premier e che sono i saldi estivi via oggi in Sicilia e dal 3 luglio in quasi tutta Italia ultima partire la Puglia il 24 luglio La Basilicata Addirittura il 2 agosto secondo le Stime dell’ufficio studi di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media €171 pari a €70 procapite per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro i consumatori del Codacons e prevedono percentuali di sconto da subito altissime vendite in crescita del 15rispetto allo scorso anno Ma al di sotto dei valori precoci ed è tutto grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima

