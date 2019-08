Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio scontro nel governo sulla riforma della Giustizia targata Movimento 5 Stelle il Consiglio dei Ministri convocato per le 15 di ieri e per un’ora e mezza in attesa che si concludesse un vertice a tre Conte Di Maio Salvini nel qual è il premier ha tentato di mediare sul testo che divide i pentastellati e la lega La riunione è iniziata per impugnare alcune leggi regionali con urgenza ma è stata subito sospesa è ripresa solo due ore dopo la cosiddetta riforma della giustizia è acqua aveva attaccato Salvini mentre Di Maio ha parlato di riforma epocale avvertendo nessuno la blocchi intanto l’Italia resta ferma continua la stagnazione dell’economia al PIL del secondo trimestre pari a zero comececità acquisita per il 2019 lo fa sapere l’Istat il dato era attesa ma lo 02 per 100 nel 2019 è ancora raggiungibile dice il ministro Tria allarme di Confindustria da molti l’economia italiana è sostanzialmente ferma vediamo qualche piccolo segnale positivo che potrebbe ripercuotersi sull’andamento del PIL Ma anche se avessimo una seconda parte del 2019 il più positivo ormai l’anno e hanno detto da Confindustria Di Maio insiste sul taglio del cuneo fiscale attacca Basta con i no della Lega il senatore leghista Armando Siri risulta indagato a Milano per autoriciclaggio nell’inchiesta con al centro la concessione di mutui ritenuti anomali concessi dalla Banca Agricola di San Marino al primo dei quali utilizzato per l’acquisto di una palazzina a Bresso nel Milanese nei giorni scorsi la Guardia di Finanza effettuato perquisizioni in relazione al secondo mutuo presso l’atelier Folding è presso persone società anche averecoinvolte nell’operazione tragedia Reggio Calabria era ossessionato dal gioco e ha ucciso la proprietaria della tabaccheria dove andava per il Lotto un uomo di 43 anni è stato fermato per l’omicidio della donna Mariella Rota 66 anni ammazzato a coltellate nell’androne del palazzo in cui abitava Reggio Calabria l’uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita accusava la donna di trovarlo per giustificare la mancanza di vincite si tratterebbe di un omicidio volontario e premeditato l’uomo ha colpito più volte la donna con una Mannaia è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa