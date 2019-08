Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio non sono bastate 8 ore di confronto è un consiglio dei ministri fiume Movimento 5 Stelle e lega non hanno trovato L’intesa sulla riforma della Giustizia il No è il processo penale c’è un accordo di massima su giustizia civile riforma del Consiglio Superiore della Magistratura Ma alla fine il via libera al provvedimento e salvo intese non definitivo per la lega restano distanze su una riforma che è di facciata per il MoVimento 5 Stelle l’alleato sta tentando di bloccare L’abolizione della prescrizione che entrerà in vigore a gennaio del 2020 Intanto il senatore leghista Armando Siri risulta indagato a Milano per autoriciclaggio l’Italia resta ferma continua alla stagnazione dell’economia l’Istat rende noto cheville del secondo trimestre pari a zero come la crescita acquisita per il 2019 il dato era atteso ma lo 02 per cento nel 2019 ancora raggiungibile dice Tria Di Maio insiste sul taglio del cuneo fiscale attacca i no della Lega negli Stati Uniti la Federal reserve e taglia i tassi di interesse di un quarto di punto è la prima volta che accade dalla crisi economica del 2008 arrivato ieri a Roma dagli Stati Uniti il padre di Finnegan il giovane americano Reo confesso dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Circello Rega potrebbe incontrare il figlio in carcere tra oggi e domani la difesa Intanto parla di aspetti poco chiari in particolare nella dinamica della fase finale della colluttazione afferma di non essere né un’informazione un pusher l’uomo invece a cui era stato lo zaino e che chiamo i carabinieri operazione antidroga a Roma coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia della capitale IX le ordinanze di custodia cautelareJeep a carico di altrettante persone ritenute responsabili a vario titolo di traffico internazionale di cocaina ed armi a quanto reso noto dalla questura sono 17 gli arresti complessivi Nel corso delle indagini sequestrati quasi 200 kg di cocaina pistola e fucile d’assalto la droga proveniente dall’Olanda era destinata alle Piazze della capitale attraverso i centri di smistamento di Tor Bella Monaca e San Basilio è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa