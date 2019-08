Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale peggiorati dalla redazione studio Roberta Frascarelli turno alla violenza al confine di Gaza un miliziano dia Masa superato i reticolati è aperto il fuoco e sono ufficiale Due soldati inserendoli lo ha detto il portavoce militare secondo guida salitore è stato quasi ucciso da altri soldati Accorsi per impedirgli di raggiungere un vicino villaggio Dov’è la popolazione aveva intanto raggiungere rifugi nato aperto il fuoco su una vicino a Torretta di avvistamento di Amazon Aida Osama Bin Laden è morto secondo informazioni di intelligence e raccolte dagli Stati Uniti d’America live BBC citando 3D americani coperti dall’anonimato che non hanno fornito detta Leo quando sarebbe morto negli Stati Uniti abbiano giocato un ruolo nella vicenda almeno 37 persone sono rimasteferite in seguito all’esplosione al in raffineria a baita 1 40 km SD Huston Texas all’amministrazione cittadina ha tenuto in vigore per circa tre ore l’ordine di non uscire da casa per i residenti dell’impianto le colonne di fumo sono rimaste invisibili a lungo si tratta dell’ultimo di una serie di incidenti nella zona petrolchimica dell’area di Huston tutti contro Giovi alle centro del Ring e mi ha costretto a difendersi da colpi che arrivano da tutte le parti con qualche zampata da vecchio leone che lotta più per sopravvivere che per vincere il duello principale con la senatrice Chiama Larissa che però non brilla come la prima volta e si scopre vulnerabile anche verso altre rivali si può sintetizzare così il nuovo round del secondo dibattito dibuat Detroit altri 10 candidati dem alla Casa Bianca ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa