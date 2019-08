Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli torna alla violenza al confine di gasolio iniziano di Amazon superato reticolati aperto il fuoco sono ufficiale Due soldati riferendo glielo ha riferito il portavoce militare secondo cui la solita ora è stato quasi ucciso da altri soldati a corti per impedirgli di raggiungere o vicino villaggio dove la popolazione aveva intanto raggiunto i rifugi un carro armato aperto il fuoco vicino a Torretta di avvistamento di Amazon gli Stati Uniti d’America hanno annunciato di avere imposto sanzioni contro il ministro degli Esteri iraniano zareef nell’ambito della campagna di massima pressione contro Teheran per un nuovo accordo sul nucleare Dari hajah risposto via Twitter non ha alcun effetto su di me ho la mia famiglia non ho alcuna proprietà o interesse fuorila fede taglia i tassi di interesse di un quarto di. il costo del denaro scende in una forchetta tra il 2 e il 2,5% si tratta del primo taglio del costo del denaro dalla serie B del 2008 il mercato del lavoro resta solido e l’attività economica continua a crescere in modo moderato l’inflazione retta sotto l’obiettivo del 2% si legge nel comunicato di ed il senatore leghista Armando Siri risulta indagato a Milano per autoriciclaggio nell’inchiesta con al centro la concessione di due mutui ritenuti anomali concessi dalla banca Agricola San Marino al primo dei quali utilizzato per l’acquisto di una palazzina a Bresso nel Milanese nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni in relazione al secondo mutuo presso la Fiat holding srl e prezzo persone società anche a Verona coinvolte nell’operazione gli esami di teoria per la patente in caso di esito positivo saranno validi anche alli sei mesi di validità del foglio rosa se in questa tempistica non si è riusciti a conseguire le due prove pratiche di guida lo prevede la circolare sul ricordo degli esami di teoria per la patente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si tratta spiega il mito in una nota di un provvedimento molto atteso dalle autoscuole che porta un vantaggio sia per i cittadini che tentano di conseguire patente di guida che per gli uffici della motorizzazione oberati dalle pratiche ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione puntamento alle prossime news

