Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio resta alta la tensione nel governo dopo lo scontro in consiglio dei ministri sulla giustizia in particolare sul processo penale è il nodo della prescrizione non votiamo una non riforma quota è inutile si legge in una dura nota della Lega sono aperto a tutte le proposte ma non stanno governando con Silvio Berlusconi se lo mettessero in testa niente giochini per far saltare la prescrizione rap il guardasigilli Bonafede intanto la NM va all’attacco in particolare sul sorteggio dei membri del c.s.m. che bolla come incostituzionale e internet Elder il padre di Fumagalli Elder il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Circello regga è giunto nel carcere di Regina Coeli a Roma dove per la prima volta dell’arresto ha avuto un colloquio con ilintanto l’avvocato dell’altro americano accusato di concorso in omicidio Cristian Gabrielli arte ha fatto sapere che la difesa sta valutando di fare istanza al Tribunale del riesame il nostro assistito è molto provato tuo papà è venuto ieri in carcere e tornerà nei prossimi giorni aggiunto l’avvocato la nave Alan kurdi della Sì con a bordo 30 migranti soccorsi ieri su un gommone a Largo della Libia continua a dirigersi in direzione nord si trova in questo momento a sud di Lampedusa ieri il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ed i colleghi Danilo Toninelli di Elisabetta trenta non firmato il provvedimento per il divieto di ingresso nelle acque italiane della nave Umanitaria chiusura parliamo di scuola e di concorso dirigenti scolastici in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico resta poco tempo per sciogliere i problemi legati ai ricorsi degli idonei non vincitori Marcello Pacifico per udirQuanto rimane la possibilità da parte di chiunque non c’è Costituzione appello di costituirsi entro la prima settimana di settembre in maniera tale da dare la sua voce per andare a dire che ha meritato di vincere non basta affidarsi allo stato perché non dico che lo sto per latitante ma ci sono interessi di passi che devono essere diverso in bici pulire lo studio legale invita ad aderire entro la prima settimana è così importante delle questioni importanti con amici per esempio utile visto che ci sono più di 500 idonei a questa procedura che non avranno mai un ruolo e come sempre è un il consigliere Cristiani per poter 500 essere collocati nella tua email in passato si è sempre fatto che quando qualcuno inserito con riserva Comunque per ordine del giudice il posto Vengo da te invece in questo caso che non l’aveva messo perché vuol dire ha chiesto Mica ero di consentire questo per fareè tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

