Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno alta la tensione nel governo dopo lo scontro in consiglio dei ministri sulla giustizia in particolare sulle al processo penale il nodo della prescrizione non votiamo una riforma inutile si legge in una dura nota della Liga sono aperto a tutte le proposte ma non stanno governando con Berlusconi niente giochini per far saltare la prescrizione la replica aspetta il giro del guardasigilli Bonafede Salvini non ha suonato vanno per fare le cose a metà i leader della dei caustica la fiducia sul decreto sicurezza amministratore manovra avverte senza un pesante taglio delle tasse non avrà il voto della Lega economia England contraccolpi sul pene britannica sulla Sterlina in caso di Rodi Alitalia Intanto le previsioni di crescita per il 2019 Dan 1,5 al 1,3% sullo sfondo dei timori di un divorzio senza accordo dall’ue riviste al ribasso, 6,3 anche le Stime di crescita per il 2020 e quanto emerge da una riunione periodica secondo uno studio belga nel caso di un hard brexit conseguenze economiche sarebbero superiori rispetto a quelle di un divorzio consensuale il Regno Unito perderebbe il 4,4% del suo pile 525000 posti di lavoro mentre lui a 27 luglio, 54% del PIL 1200000 posti ancora economia e Giuseppe Conte annuncia che lecite ha sbloccato 28 miliardi di opere data di partenza dei lavori per completare la Cuneo in un colloquio con l’ansia e la presidente dell’ance Gabriele buia ha detto che le 70 opere infrastrutturali tutto bloccato in Italia per una cifra di 54 miliardi prova con una perdita di 842000 posti di lavoro e 191 miliardi di mancate ricadute sull’economia un’ultima notizia in chiusura i tre giorni di pace amore e musica non ci saranno il mega concerto per celebrare il cinquantesimo anniversario di Woodstock è stato definitivamente cancellato che organizzatori hanno gettato la spugna dopo vari tentativi per celebrare il festivaldal 16 al 18 agosto del 1969 dello stato di New York cambiò la storia della musica è stato lo stesso co-fondatore di Woodstock Michael Lang andare l’annuncio e tuta sembra di seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa