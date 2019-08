Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 1 agosto in studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura ita Melda il padre di Piné Gun II Il Giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Circello Rega è rientrato nell’ambasciata statunitense dopo aver avuto un colloquio con il figlio nel carcere di Regina Coeli a Roma all’uscita dal carcere ETA verde era atteso da un autista è salito in macchina senza rilasciare dichiarazioni intanto l’avvocato dell’altro americano accusato di concorso in omicidio ha fatto sapere che la difesa sta valutando di fare istanza al Tribunale del riesame inoltrassi stile molto provato il tuo papà è venuto ieri in carcere tornerà nei prossimi giorni aggiunto acquisiti Intanto i tabulati degli amici degli arrestati e dei carabinieri le coltellate sono state interrate con violenza uno degli 11 pendenti dal pianto e penetrato fino allo stomaco e piene di Milano che indagano sulla vicenda dei presunti fondi Nunziasono convinti che quello del 18 ottobre scorso al metropolita di Mosca non fosse il primo incontro sulla trattativa poi sfumata sulla compravendita di petrolio la registrazione dell’incontro potrebbe essere stata effettuata dal cellulare di uno dei partecipanti italiani all’appuntamento nel contempo la procura di Milano ha dato esito dai giornalisti dell’espresso che hanno firmato i servizi della vicenda la registrazione dell’audio e dell’incontro Hotel Metropol di mosca al centro dell’indagine Alan kurdi la nave del NG sia i 40 migranti soccorsi ieri su un gommone al largo della Libia continua a dirigersi in direzione nord si trova in questo momento a sud di Lampedusa Matteo Salvini dichiara ricatto della Germania su Alan kurdi ci chiedono di far sbarcare i 40 per prenderne 30 di Gregoretti Center le nostre acque concludi Salvini ne prendo possesso ancora al centro della disputa Fra ha dormito dalle mani del gruppo afferma di aver ricevuto rassicurazioni del Governo italiano maionese lo smentisce durante la conferenza sui conti il direttore finanziario ha fermato Devo dire che il Governo è stato moltocon noi e sta lavorando ad una nuova legge che ripristina immunità subito dopo Fonti del mese hanno smentito categoricamente che vi sia lo studio un provvedimento per ripristinare l’immunità è falso dice anche il ministro Di Maio è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa