Ultime Notizie Roma del 01-08-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e Gabriella lui in studio bollino rosso e massima allerta per oggi in 14 città italiane Bologna Bolzano Brescia Campobasso Firenze Frosinone Latina Perugia Pescara Rieti Roma Torino Verona evita supereranno i 40 gradi in Sardegna previsto un record di 45 ° dopo i 42 ° superati Iglesias da domani e attesa qualche diminuzione delle temperature il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore verrà un decreto per vietare Tik Tok la popolare applicazione basata negli Stati Uniti ma di proprietà cinese Tik Tok F ponte di preoccupazione per la sicurezza nazionale li metteremo al bando negli Stati Uniti ha detto il presidente Trump parlando anche della possibile acquisizione dell’applicazione da parte di Microsoft e Trumpdi essere fermamente contrario di aver respinto l’ipotesi finisce il distanziamento Sui treni tutto il convoglio ad alta velocità Trenitalia di Italo potranno viaggiare con il 100% dei posti occupati una decisione non condivisa dagli esperti preoccupati stessa decisione anche in Lombardia Dove da oggi non c’è più distanziamento sui mezzi pubblici anche se resta l’obbligo di guanti e mascherina lo sport in chiusura si chiude tra oggi e domani il campionato di Serie A ultima giornata occhi puntati su Atalanta Inter e due azioni si giocano il secondo posto in classifica al quale potrebbe ambire anche la Lazio impegnata in trasferta a Napoli la Juventus regina d’Italia chiude la stagione in casa contro la Roma già sicura del quinto posto in campo anche Brescia Sampdoria e Milan Cagliari domani riflettori sul Lecce Genoa le due squadre si giocano la permanenza in Serie A e tutto dalla redazione vi augurauna buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa