Ultime Notizie Roma del 01-08-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Sabato primo agosto in studio Giuliano per il terzo giorno consecutivo la Francia ha registrato oltre 1300 nuovi casi di coronavirus un fenomeno che la stampa ha definito effetto vacanze nelle ultime 24 ore sono stati Inoltre individuati 15 nuovi focolai Per un totale di 157 sotto osservazione in tutto il paese lo riporta il Guardian Madrid è la grande città europea che ha avuto il più alto numero di morti lo rivela uno studio De l’ufficio britannico di statistica riportato dai media spagnoli la settimana più drammatica per la capitale iberica quella del 27 marzo quando a causa del Capoverde 19 morirono quattro volte più della media Europea degli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’entrata in funzione della loro prima centrale nucleare che anche la prima del mondo arabo l’impianto si trova sulla costa del Golfo Persico a 300Abu Dhabi Emirati sono riusciti con successo ad accendere il primo reattore la prima del mondo arabo ha twittato il premier Mohammed Bin Rashid al maktum in Italia saldi estivi al via ufficialmente dopo l’apertura anticipata di Sicilia e Calabria il primo luglio Campania 21 luglio Piemonte Lombardia friuli-venezia Giulia la scorsa settimana oggi le vendite di fine stagione partono in tutte le restanti regioni d’Italia più ricorda Confesercenti in una nota che segnala in calo il budget medio previsto per gli acquisti che passa a €116 il 20% in meno rispetto allo scorso anno ultima notizia in chiusura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato a Franca Valeri che ha compiuto ieri 100 anni nel porgere gli auguri per questo significativo traguardo il presidente ha ringraziato l’attrice per la sua divertente garbata indimenticabile presenza nel mondo del teatro ed è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa