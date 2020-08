Ultime Notizie Roma del 01-08-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura sono 680 mila le vittime e oltre 17 milioni casi in tutto il mondo dall’inizio della pandemia secondo un calcolo dell’agenzia France presse basato su dati ufficiali i guariti dal covid-19 sono 10 milioni 156 mila gli Stati Uniti sono il paese più colpito con 153314 morti per più di 4 milioni e mezzo di casi seguiti dalla Brasile con 92475 morti e 2662485 casi Messico 46688 morti e più di 400 mila capi Regno Unito 46119 morti più di 300 mila casi India 33511 morti più di un milione e settecentomila casi secondo il Guardiangiorno consecutivo la Francia ha registrato oltre 1300 nuovi contagi Madrid della città europea che ha avuto il più alto numero di vittime Cambiamo argomento saldi estivi al via ufficialmente in tutta Italia dopo l’apertura di Sicilia e Calabria il primo luglio Campania 21 luglio Piemonte Lombardia friuli-venezia Giulia la scorsa settimana oggi le vendite di fine stagione partono in tutte le restanti regioni lo ricorda Confesercenti in una nota che in calo il budget medio previsto per gli acquisti che passa a €116 il 20% in meno rispetto allo scorso anno Grazie Iri l’iran afferma che i suoi servizi di intelligence hanno sgominato un gruppo terrorista ha dato negli Stati Uniti denominato tonda arrestando quello che mi viene definito il leader lo scrive l’agenzia ufficiale iraniana fars l’uomo avrebbe diretto dagli Stati Uniti operazioni Armate di sabotaggio contro l’iran e sarebbe di all’esplosione lucido religiosa Chirac in cui furono uccise 14 persone e altre 215 ferite del 2008 ultime notizie in chiusura Donald Trump ha detto di essere fermamente contrario ad un accordo per la sessioneTik Tok che coinvolga Microsoft e di avere respinto l’ipotesi riporta alla cnbc spiegando che il presidente americano ha chiarito il suo pensiero parlando con i giornalisti al seguito sulle Air Force One l’interesse di Microsoft era stato riportato dal New York Times che parlava di trattative già in corso Trump Ha inoltre annunciato che nelle prossime ore varerà un decreto per vietare Tik Tok la popolare app basata negli Stati Uniti ma di proprietà cinese è tutto grazie per averci seguito le news se tornano alla prossima

