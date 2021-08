Ultime Notizie Roma del 01-08-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio i dati della pandemia in apertura 6500 i nuovi positivi individuati in 24 ore 16 decessi in un giorno 214 pazienti ricoverati in terapia intensiva in leggera crescita di ingressi giornalieri sono stati 25 sono stati eseguiti oltre 264 mila tamponi nell’ultima giornata il tasso di positività e del 2 4% in viale Carlo dal 267 % di venerdì intanto si guarda all’inizio del prossimo anno scolastico il governo ancora cauto sull’obbligo del vaccino per il personale scolastico con l’ 85% dei propri immunizzati in attesa del Richiamo l’ipotesi prevalente è di aspettare ancora almeno fino alleagosto prima di adottare eventuali provvedimenti forti Intanto sono tornati in piazza in ogrin pass a Milano Piazza Duomo in centinaia sembrati e con poche ma carine manifestazioni anche a Roma Aosta Brescia Genova Torino Verona Firenze Napoli dalla festa della Lega Milano Marittima Matteo Salvini ha sottolineato se ci sono 10000 persone in piazza al 31 luglio vanno capite non penso che siano novacs e fascisti chiedono diritti e il dovere della politica è ascoltarli ha detto Salvini la festa della Lega intervenuto anche Silvio Berlusconi che ha sottolineato l’unità del centrodestra anche se con Forza Italia resta la divisione sull’orientamento il fondatore di Forza Italia è sostenitore del fatto che i medici professori si debbano vaccinare per forza la cronaca roghi in Sicilia il fuoco non allenta la sua morsa Con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi ieri in aiutoVigili del Fuoco e alla protezione civile locale anche le forze di altre regioni i vigili del fuoco sono stati impegnati in 24 ore in 800 interventi in tutta Italia dq250 soltanto in Sicilia in chiusura maltempo sulle nord Italia attesi Forti temporali allerta Gialla in Liguria Toscana Piemonte e Val D’Aosta Ci sono stati danni e disagi è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa