Ultime Notizie Roma del 01-08-2021 ore 10:10

Roma Daily News radio giornale della redazione Buongiorno Gabriella Luigi in studio con i dati della pandemia diffusi ieri 6500 positivi individuati in 24 ore 16 decessi in un giorno sono stati oltre 264 mila i tamponi effettuati nel ultima giornata tasso di positività al 24 * 100 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia sono 214 13 in più rispetto a venerdì nella giornata di ieri sono tornati in piazza in ogrin Pass da Milano a Roma ma anche ad Aosta Brescia Genova Torino Verona Firenze Napoli chiedono non greenpass libertà e lo stop alla dittatura sanitaria a Milano Marittima la festa della Lega con Matteo Salvini che ha guardato al popolo no Green pass se ci sono 10000 persone in piazza al trenoluglio vanno capite non penso che se no no vax o fascisti chiedono diritti e il dovere della politica e ascoltarli ha detto Salvini alla festa intervenuto anche Silvio Berlusconi leader di Forza Italia che ha sottolineato l’unità del centrodestra Anche se su alcuni punti ci sono visioni differenti Berlusconi per esempio è sostenitore dell’obbligo vaccinale per medici e professori per quanto riguarda la scuola il governo si è dato ancora tre settimane di tempo per decidere le misure più idonee per garantire il rientro in presenza con il prossimo anno scolastico maltempo al centro-nord Italia C’è un allerta Gialla in Liguria Toscana Piemonte Val d’Aosta ieri ci sono stati danni e disagi in Lombardia e in Trentino Sport Formula 1 Gran Premio d’Ungheria Hamilton e partirà in pole position accanto a lui il compagno di squadra valtteri bottas dietro le Red Bull di far stappen e Sergio Perez 7Clark quindicesima l’altra Ferrari olimpiadi di Tokyo Italia medaglia di bronzo nella staffetta 4 x 100 misti nella scherma altro flop con la squadra di Fioretto maschile eliminata al primo turno nella gara che conclude il programma della disciplina è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

