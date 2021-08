Ultime Notizie Roma del 01-08-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio Sicilia in fiamme la colonna di fumo dei roghi nel palermitano è stata fotografata anche dalla stazione spaziale orbitante fiamme favorite anche dalle temperature che sfiorano i 40 gradi notevole dispiegamento di uomini anche altre regioni hanno inviato personale in aiuto ai vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile in Sicilia la mano del e il Dolo sono le cause degli incendi weekend è rovente nel sud Italia al nord Italia Invece maltempo temporali ancora allerte di colore giallo su Liguria Toscana Piemonte Val d’Aosta ieri disagi e danni in Lombardia in Trentino per i violenti rovesci lo sport olimpiadi di Tokyo Italia bronzo nella staffetta 4 x 100male la scherma la squadra di Fioretto è stata eliminata al primo turno nella gara che conclude il programma della disciplina è tutto della relazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

