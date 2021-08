Ultime Notizie Roma del 01-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio Sicilia in fiamme la colonna di fumo dei roghi nel palermitano è stata fotografata anche dalla stazione spaziale orbitante fiamme favorite anche dalle temperature che sfiorano i 4 gradi notevole dispiegamento di uomini anche altre regioni hanno inviato personale in aiuto ai vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile in Sicilia la mano del è il Dolo sono le cause degli incendi weekend è rovente nel sud Italia al nord Italia Invece maltempo temporali ancora allerte di colore giallo su Liguria Toscana Piemonte Val d’Aosta ieri disagi e danni in Lombardia in Trentino per i violenti rovesci parliamo di scuola adesso da lunedì 2 agosto fino al 12 agosto sarà attiva lavalida per la presentazione delle domande di assunzione in ruolo dalle graduatorie per le supplenze le GPS anche delle domande per l’ottenimento di una supplenza annuale numerosi gli esclusi la protesta del sindacato ANIEF riguarda anche chi si trova già in prima fascia sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF per le supplenze stanotte GPS utilizza questa funzione indipendentemente dal servizio Che cosa vuol dire vuol dire che c’è qualcuno che questo servizio per esempio questi 36 mesi devono essere valutati anche su questo colore e riteniamo che comunque servizio nella scuola debbano essere anche riconosciute ai fini della assunzione appunto della presentazione della domanda e comunque questo requisitoè assurdo che venga richiesto solo per il comune non te li posti di sostegno quindi siamo convinti che Invitiamo tutti quelli che sono gli elenchi aggiuntivi che sono stati fatti di poter presentare la domanda sapendo che dovrà ricorrere per mettere addosso per poter Sport olimpiadi di Tokyo Italia bronzo nella staffetta 4 x 100 misti male la scherma la squadra di Fioretta è stata eliminata al primo turno nella gara che conclude il programma della disciplina è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa