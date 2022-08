Ultime Notizie Roma del 01-08-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in questo lunedì primo agosto al microfono Giuliano economia in primo piano occupazione a livelli record in Italia comunica l’Istat a giugno 2022 Dopo il calo registrato a maggio il numero di occupati torna ad aumentare per effetto della crescita dei dipendenti per superando nuovamente il 23 milioni rispetto a giugno 2021 incremento di oltre 400 mila occupati indeterminato dai dipendenti che a giugno ammontano a 18 milioni 100.000 il valore più alto del 1977 primo anno della serie storica il tasso di occupazione sale al 60,1% valori record del 1977 quello di disoccupazione stabile al 8,1% il tasso di inattività scende al 34,5% la cronaca convalidato l’arresto di Filippo Claudio Giuseppe ferlazzo l’operaio di 32 anni che venerdì scorso a Pescaral’ambulante nigeriano all’IKEA in strada Civitanova Marche nel centro davanti al GIP di Macerata all’udienza di convalida che si è tenuta nel carcere anconetano per l’altro ha collaborato ha chiesto scusa ha chiarito che non c’è stata alcuna motivazione di tipo razziale ha riferito la legale di difesa al termine dell’udienza farvi una covid della variante centaurus è più contagiosa ma meno grave lo spiega la DN Kronos e salute Maria Rita gismondo direttrice del laboratorio di microbiologia clinica dell’Ospedale Sacco di Milano dopo che venerdì scorso l’istituto superiore di sanità nell’ultimo monitoraggio settimanale in merito alle varianti ha segnalato in Italia la presenza della struttura ribattezzata centaurus nonostante l’alta contagiosità sembrerebbe non aggravare la patologia addirittura sembra meno patogena è probabile che si diffonda anche in Italia come è successo per i mutanti precedenti Ma possiamo stare molto tranquilli e Lo sciame normale di varianti che il virus utilizza per indennizzare spiega la dottoressa gismondo in chiusura il caldo anomalo In questa estate 2022 il mese di agosto si apre con tre giorniinsopportabile che ha soffocato l’Italia nelle scorse settimane Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute l’unica città da bollino rosso tra oggi e domani sarà a Palermo che manca il livello di allerta ma anche mercoledì Quando passerà in russo Perugia oggi e domani nel capoluogo Umbro l’allerta da bollino arancione mentre mercoledì livello 2 interesserà Bologna Bolzano e Firenze per tutte e tre le giornate Milano con il bollino verde allerta zero come pure Napoli mentre Roma Dopo un lungo periodo di bollini Rossi Passa al giallo allerta Uno era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa