Ultime Notizie Roma del 01-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della azione Gabriella Luigi in studio in apertura alle manovre per l’avvicinamento PD MoVimento 5 Stelle per la formazione di una nuova maggioranza per il conte BBC viene grillo che spinge il pentastellati all’intesa questa pena che vedo questa mancanza di ironia dovete sedere a un tavolo e se fuori ci perché a partire da questo momento straordinario di cambiamento abbiamo da progettare il mondo invece ci abbracciamo su scalette posti 10 o 20 punti basta dice Grillo che si rivolge ai ragazzi del PD è il vostro momento abbia l’occasione unica cerchiamo di ricompattare i pensieri di sognare a 10 anni di decidere Che tipo di società vogliamo dice l’ex leader pentastellato e la stradafino a ieri per il nuovo governo appare in salita tra ipotesi di rinuncia studi accelerazione in mattinata ieri lungo colloquio con Mattarella del presidente incaricato contro due ore di vertice tra i capigruppo pentastellati e democratici che chiedono un chiarimento politico ha Di Maio fino ad allora non ci sarà l’incontro con Zingaretti dico fuori campo Salvini che chiede a matrella di porre fine al mercato delle poltrone convocando le elezioni terrore a ville urbane alla periferia di dove un uomo armato di coltello di uno spiedo da cucina accoltellato davanti una stazione della metro diverse persone almeno una un giovane di 19 anni è morta il 9 sarebbero i feriti tre dei quali gravissime condizioni l’aggressore un richiedente asilo di origine afghana è stato fermato dalla polizia che per ora scrivi legge la pista criminale sul terrorismo sul posto uomini dei repartispeciali apertura di Piacenza invece aperto un’indagine per omicidio colposo momento di kadabra al carico di Massimo Sebastiani sulla scomparsa di Elisa pomarelli la ventottenne di borgotrebbia di cui si hanno notizie da domenica la svolta potrebbe essere legata gli esiti delle analisi dei Carabinieri del RIS di Parma sull’abitazione di Sebastiani a Campogrande di Carpaneto sequestrato l’auto che al telefono i due sono stati visti insieme per l’ultima volta domenica scorsa a pranzo poi nel pomeriggio o in serata amici e conoscenti hanno dato soltanto massimo si addentra nei boschi dell’Appennino dove adesso si stanno concentrando le ricerche sport in chiusura calcio Serie A incredibile Ieri sera Juventus Napoli è terminata 4/3 con un’autorete di koulibaly a decidere il match dopo un’epica rimonta dei partenopei da 3 a 0 a 3 a 3 in 20 minuti nell’altro anticipo diIl Milan ha trovato i suoi primi tre punti in campionato con una vittoria per 1-0 sul Brescia Oggi tutte le altre partite è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa