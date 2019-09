Ultime Notizie Roma del 01-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il divieto di ingresso in acqua italiana e firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini per la nave Alan kurdi della NG tedesca Sea Eye che ieri ha solo 13 gradi e si è mossa verso Lampedusa è stato firmato anche dai ministri Elisabetta trenta e Danilo Toninelli lo sottolinea il Viminale nelle scorse ore il provvedimento è stato notificato al comandante della nave fateli scendere subito ha chiesto Zingaretti per quelli rimasti a bordo della nave mare Jonio intanto 21 tunisini sono arrivati nella notte a Lampedusa con barca che le forze dell’ordine stanno ancora cercando in Gran Bretagna Albert stop è il massimo della flessibilità che l’Unione Europea può offrire ad uno stato non membro il negoziatore huefferExit Michel barnier conferma la posizione di Bruxelles circa al contestato. sul confine irlandese che il primo ministro britannico Johnson ha più volte ribadito di voler cancellare dall’accordo di uscita di Londra dall’Unione barnier lo scrive in un intervento sul Sunday Telegraph all’indomani delle proteste in tutto il Regno Unito contro Johnson nella sua richiesta di sospendere il Parlamento file Premiere dalle Colonne del Sunday Times Alberto di tori volete stare dalla parte di Jeremy corbin e di coloro che vogliono cancellare il referendum volete stare dalla parte di chi vuole cancellare il verdetto Democratico del Popolo a sprofondare questo paese nel caos scrive Johnson una sequenza sismica in corso nel centro Italia nella stessa zona colpita dai potenti eventi tellurici del 2016 del 2017 nella notte scosse fino a magnitudo 4.1 tra Norcia Arquata e accumoli nelle province di Perugia Ascoli e Rietirepliche si sono susseguite finanche nel Trevigiano paura Ma per fortuna nessun danno segnalato calcio adesso negli anticipi della seconda giornata di Serie A La Juventus ha battuto il Napoli a Torino per 4 a 3 grazianoauto rete siglata da koulibaly dopo una feroce rimonta dei partenopei da 3 a 0 a 3 a 3 Il Milan ha battuto il Brescia 1 a 0 oggi le altre partite derby tra Lazio e Roma alle 18 poi Atalanta Torino Cagliari Inter Genoa Fiorentina Lecce Verona Sassuolo Sampdoria e Udinese Parma Si corre anche in Formula 1 sul circuito di Spa in Belgio prima fila Ferrari con Leclerc in pole davanti a fette e alle Mercedes Annullata la gara di Formula 2 dopo lo scontro mortale in cui ha perso la vita il pilota francese 22enne Antonio Bert nel tennis berrettini si qualifica agli ottavi degli US Open nel basket e buon debutto e mondiali per l’Italia108 a 62 le Filippi è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

