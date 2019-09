Ultime Notizie Roma del 01-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano non un esponente del MoVimento 5 Stelle mi sembra una formula inappropriata ma nemmeno un premier per tutte le stagioni ho rifiutato la rinnovata con la lega che è stata proposta nel bel mezzo del suo tentativo di formare il governo con 5 Stelle PD con te risponde così in collegamento con la festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana vedo una buon clima Movimento 5 Stelle PD Sono disposto ad un progetto per il paese discontinuità e fare le cose che non siamo riusciti a fare quando la tensione sulla squadra con te ne parla ma condividere intervento di Grillo guardiamo al futuro la deadline dell’incarico loket delle squadre programma martedì o mercoledì sono stati momentaneamente sospese le ricerche civili della coppia di amici scomparsi una settimana fa nel piacentino Massimo Sebastiani Elisa fumarelli dail’uomo è formalmente indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e dunque considerato almeno in astratto pericoloso motivo per cui ti ha deciso di interrompere l’impiego per le battute di volontari Protezione Civile Vigili del Fuoco intanto per domani previsto un sopralluogo del ris dei Carabinieri alla ricerca di Tracce nella casa nella auto nel cortile di Sebastiani a Campogrande di Carpaneto Secondo me arriva l’autunno non sono andata di cessione di crediti Banche italiane dopo le pulizie Comunque è proseguita in estate con una stagnazione dell’economia oramai certificata in attesa di una lunga fase di tassi negativi o zero istituti di credito sotto la spinta della vigilanza hanno in programma di cedere circa 36,6 miliardi nei prossimi mesi che si sommeranno ai 11,7 realizzati al terzo trimestre una grossa spinta arriverà dalla garanzia statale ultima notizia in più forte scossa di terremoto alle 2:02 di questa notte nel centro Italia 1 sesta zona colpita in 2016-2017 epicentro tra Norcia Arquata e accumoli il Sisma è stato seguito da 4 repliche di magnitudo compresa tra 3due nella stessa zona e preceduto da oltre quattro scosse con epicentro vicino Trevi paura è gente in strada ma nessun nuovo da hanno segnalato secondo l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dal 2016 la sequenza si vede nella zona di guardato 110.000 scosse e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

